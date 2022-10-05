南投傳「暗黑版」議員當選名單 「榜首」宋懷琳怒稱選舉陰謀

南投市長宋懷琳轉戰南投縣議員第1選區，對於名列「暗黑版」當選名單榜首一事，相當反感，拜訪大家不要被蒙蔽。（記者謝介裕攝）

2022/10/05 09:47

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣議員選舉第1選區共有26人參選，角逐10席名額，選情空前激烈，最近坊間傳出一份「暗黑版」當選名單，由轉戰縣議員的南投市長宋懷琳名列榜首，她得知後，氣到跳腳地直稱，這是選舉陰謀要害她，希望長期疼惜、支持她的親朋好友，不要被蒙騙。

南投縣議員選舉共區分8個選區，應選37席，第1選區（南投市、名間鄉）呈現26人爭10席局面，被外界視為超級戰區，各參選人或打出人情牌或宗親、血緣等各種招術，以達到固樁、拉票目的，以致最近坊間傳出當選名單一事後，引發各界關注，據了解，該名單相傳是從地下組頭之間流出的，所以才有「暗黑版」之稱。

宋懷琳指出，她擔任南投市長以來，盡心盡力推動市政等各項工作，足跡雖遍及全市34里，但縣議員第1選區不只南投市，還有名間鄉，她擔任市長7年多以來，鮮少有機會到名間鄉走動，連她自己也為拓展名間鄉票源而傷神，一聽到友人轉述她在「暗黑版」當選名單中排行第1名，這豈不是要害她？因此也特別向自己的支持者喊話，千萬不可因此失去戒心，更不可將自己手中的選票分散出去，不然便可能中計，害她無法從市長轉戰縣議員成功。

而被「暗黑版」當選名單列在第4名的張婉慈，現年24歲，是縣議員第1選區26位參選人中年紀最輕的，其母親于秀英雖然已連任3屆議員，但據其父親張啟訓透露，友人私下所做的一份民調顯示，其女兒張婉慈在網路聲量及知名度都未能擠進前10名，所以對此「暗黑版」的排名也抱持存疑的態度，並要女兒競選團隊不可大意，同時秉持「一步一腳印」的務實精神尋求鄉親支持。究竟張婉慈代母出征能否順利延續政治香火？也成為地方民眾茶餘飯後關心的話題之一。

至於警界退休的張錫淵，他得知自己在「暗黑版」當選名單中排名第5後表示，他無黨無派，也是首次以素人身分角逐縣議員選戰，雖不知該名單是以何種根據作出排名，但對於自己被看重，仍表達感謝之意，並強調，縣議員第1選區僅10個名額，他自己評估目前仍在第10名（吊車尾）及第11名（落選頭）之間游走，希望大家能集中選票給他一個進入議會殿堂為民喉舌、謀福的機會。

針對此「暗黑版」議員當選名單一事，南投檢警調也十分重視，目前也已列入查察重點工作，以嚴防不肖人士假冒簽賭等名義，試圖影響、干擾選情發展，同時呼籲參選人及一般民眾，切不可心存買票或賣票的僥倖心態，違者一旦事證確鑿，絕對依法嚴辦究責。

南投縣議員參選人張錫淵（右）在菜市場拜票尋求支持。（記者謝介裕攝）

南投縣議員參選人張婉慈（中）代母出征，能否從母親于秀英（右）手中接下議員棒子，備受矚目。（記者謝介裕攝）

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