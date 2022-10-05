為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    林明溱又遭盜照設line假帳號 Q版宣傳影片籲民眾勿受騙

    南投縣長林明溱又遭盜照設line假帳號，林明溱官方臉書播放Q版宣傳影片，籲民眾勿受騙。（取自林明溱官方臉書）

    南投縣長林明溱又遭盜照設line假帳號，林明溱官方臉書播放Q版宣傳影片，籲民眾勿受騙。（取自林明溱官方臉書）

    2022/10/05 08:51

    〔記者張協昇／南投報導〕最近中部有不少縣市長及鄉鎮市長遭詐騙集團盜用名字及照片設立LINE假帳號，以借錢等名義意圖詐財，南投縣長林明溱也遇到相同狀況，除呼籲民眾勿受騙，也向警方報案，未料詐騙集團這幾天又換了林明溱另一張照片發LINE給民眾要求加好友，稱這是私人帳號，有事可以在這個帳號找縣長幫忙，想繼續行騙，縣府呼籲民眾千不要受騙上當。

    詐騙集團盜用南投縣長林明溱的名字及照片，設立LINE假帳號，正當縣府呼籲民眾千萬不要受騙時，詐騙集團前晚竟又換了林明溱的照片，發LINE給民眾要求加好友，有民眾加好友後，假縣長即留言「這是我的私人號，如果有事需要我幫忙，可以在這裡找我，我會盡力幫忙」。

    南投縣政府因此在林明溱官方臉書製作Q版宣傳影片，聲明這是不肖人士冒用縣長名義發LINE，不是縣長本人，千萬不要受騙上當，如果有需要，可以透過臉書粉絲專頁聯絡。

    南投縣警察局也表示，民眾最好不要隨意在LINE等通訊軟體加不明人士為好友，如果有親友或認識的政府機關人士要求借錢或匯款，就要提高警覺，應透過電話直接與對方聯絡查證，有任何疑問可打110或165反詐騙專線電話。

    詐騙集團冒用南投縣長林明溱名義設立LINE假帳號，稱有事可以在這個帳號找縣長幫忙。（南投縣政府提供）

    詐騙集團冒用南投縣長林明溱名義設立LINE假帳號，稱有事可以在這個帳號找縣長幫忙。（南投縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疲勞轟炸3小時！婦慘被詐44萬 被警攔阻時還拿著8000要匯
    2022/10/04 18:36

    疲勞轟炸3小時！婦慘被詐44萬 被警攔阻時還拿著8000要匯
    台北警察花百萬向高雄警察買露營車 上路4天漏水索討無門
    2022/10/04 15:00

    台北警察花百萬向高雄警察買露營車 上路4天漏水索討無門

    桃園市2022未來教育國際論壇熱鬧展開
    以老顧客名義向商家詐財 佯裝急用騙善心詐財
    2022/10/04 08:47

    以老顧客名義向商家詐財 佯裝急用騙善心詐財
    近花甲男誆1年500萬包養 辣妹慘遭白上怒提告
    2022/10/03 20:07

    近花甲男誆1年500萬包養 辣妹慘遭白上怒提告

    誰最容易受退化性關節炎所苦？
    南投縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播