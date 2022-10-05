林明溱又遭盜照設line假帳號 Q版宣傳影片籲民眾勿受騙

南投縣長林明溱又遭盜照設line假帳號，林明溱官方臉書播放Q版宣傳影片，籲民眾勿受騙。（取自林明溱官方臉書）

2022/10/05 08:51

〔記者張協昇／南投報導〕最近中部有不少縣市長及鄉鎮市長遭詐騙集團盜用名字及照片設立LINE假帳號，以借錢等名義意圖詐財，南投縣長林明溱也遇到相同狀況，除呼籲民眾勿受騙，也向警方報案，未料詐騙集團這幾天又換了林明溱另一張照片發LINE給民眾要求加好友，稱這是私人帳號，有事可以在這個帳號找縣長幫忙，想繼續行騙，縣府呼籲民眾千不要受騙上當。

詐騙集團盜用南投縣長林明溱的名字及照片，設立LINE假帳號，正當縣府呼籲民眾千萬不要受騙時，詐騙集團前晚竟又換了林明溱的照片，發LINE給民眾要求加好友，有民眾加好友後，假縣長即留言「這是我的私人號，如果有事需要我幫忙，可以在這裡找我，我會盡力幫忙」。

南投縣政府因此在林明溱官方臉書製作Q版宣傳影片，聲明這是不肖人士冒用縣長名義發LINE，不是縣長本人，千萬不要受騙上當，如果有需要，可以透過臉書粉絲專頁聯絡。

南投縣警察局也表示，民眾最好不要隨意在LINE等通訊軟體加不明人士為好友，如果有親友或認識的政府機關人士要求借錢或匯款，就要提高警覺，應透過電話直接與對方聯絡查證，有任何疑問可打110或165反詐騙專線電話。

詐騙集團冒用南投縣長林明溱名義設立LINE假帳號，稱有事可以在這個帳號找縣長幫忙。（南投縣政府提供）

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