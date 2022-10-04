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    台大梅峰農場蘋果紅了！ 「蘋芬秋色」10/25登場

    南投縣仁愛鄉台大梅峰農場10月下旬進入富士蘋果產期。（台大梅峰農場提供）

    南投縣仁愛鄉台大梅峰農場10月下旬進入富士蘋果產期。（台大梅峰農場提供）

    2022/10/04 19:02

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉台大梅峰農場栽種上千棵的蘋果樹，以富士蘋果最多，時序入秋，也將進入蘋果紅熟賞味期，農場將於10月25日至12月4日舉辦「蘋芬秋色」活動，開放遊客預約報名入園體驗採果樂趣，目前週六假日的預約已近9成，成為梅峰農場一年四季中最熱門的活動。

    台大梅峰農場海拔2100公尺，栽種多項溫帶果樹，除了水蜜桃，秋冬季節的主角就是蘋果，以鮮脆多汁的富士蘋果為大宗，產期從每年10月下旬起約1個月，場方連續10多年舉辦「蘋芬秋色」活動，去年因疫情嚴峻停辦，今年強勢回歸，於10月25日12月4日登場。

    梅峰農場表示，目前已開放民眾預約報名，可在來場日最晚7天前預約，4人可報名，10人即成行，活動期間每日入園遊客上限500人，上、下午各250人，目前週六假日的預約住宿及入園已達9成，民眾要提早預約或儘量利用非假日出遊，

    梅峰農場指出，今年富士蘋果產量估計15000至20000公斤，接近正常值，產量也與氣溫等條件有關，根據長期觀察，若每年11月至4月低溫7度以下的時間介於800至1000小時以上，產量可在正常或豐收，若低溫時數僅5、600小時，多半是減產，顯示暖冬也會影響蘋果產量。

    台大梅峰農場的富士蘋果，因溫差出現蜜腺結蜜、果肉有星狀半透明現象。（台大梅峰農場提供）

    台大梅峰農場的富士蘋果，因溫差出現蜜腺結蜜、果肉有星狀半透明現象。（台大梅峰農場提供）

    台大梅峰農場2022蘋芬秋色活動，將於10月25日至12月4日登場，開放民眾預約付費入園體驗採果樂。（台大梅峰農場提供）

    台大梅峰農場2022蘋芬秋色活動，將於10月25日至12月4日登場，開放民眾預約付費入園體驗採果樂。（台大梅峰農場提供）

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