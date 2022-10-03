讓台灣白魚有安全的家 埔里鎮一新里獲友善動物村里長獎

埔里鎮一新里台牛坑后湖橋上、下游河岸由水保局完成整治，希望確保台灣白魚生存安全。（記者佟振國攝）

2022/10/03 19:32

〔記者佟振國／南投報導〕台灣動物保護行政監督聯盟日前公布「友善動物傑出村里長獎」，南投縣埔里鎮一新里長林宥岑以積極保護珍貴稀有的台灣白魚獲獎；在地青農陳新豪也稱讚當地的台牛坑野溪整治工程則集結產官學界之力妥善保護台灣白魚，最近工程完工，等棲地大致恢復，先前移置避難池的台灣白魚就能回家了。

埔里鎮一新里樟湖坑、台牛坑、煙寮坑野溪是珍貴稀有保育類台灣白魚重要棲地，10年前社區展開保育行動，當時返鄉從農的現任里長林宥岑則是將自家茭白筍田改為有機栽種，兼顧生計與環境保育，同時設置白魚避難池，當野溪面臨乾旱或公共工程進行時，能有適當的庇護空間，經過多年努力，台灣白魚已有穩定的族群數量，日前台灣動物保護行政監督聯盟公布「友善動物傑出村里長獎」，全國有5名村里長獲獎，林宥岑則以努力保育台灣白魚有成上榜。

至於一新里台牛坑后湖橋上游河岸前年因大雨受損，去年夏天由水保局進行復建工程，以多孔隙、緩坡化的生態工法，減少土砂持續下移，達到防災治洪功效，並營造深潭、淺瀨、高灘區等多樣生態棲地環境。

在地青農陳新豪則稱讚水保局為了台灣白魚的繁殖期而讓工程停工，且在施工期間保護白魚安全，居民與集集特生中心也展開救魚行動，將撈捕到189尾台灣白魚暫時移往庇護生態池，各項生態工法也不斷測試通過才能完工，是集合產官學界之力的結果，這項工程也提報第22屆公共工程金質獎。

特生中心博士葉明峰也說，水保工程完工驗收後，緊接著要開始恢復河川棲息環境，經過人為工程擾動後，預估大約需要半年時間自然調整，也會持續監測環境，待評估適合放流時機，會陸續分批讓這189尾的台灣白魚重回牠們的家。

埔里鎮一新里台牛坑溪整治以天然砌石等自然生態工法營造多樣化的水域環境。（記者佟振國攝）

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