南投議員爆機要秘書李哲華人事爭議 縣府︰依法任用將調查

民進黨籍縣議員賴燕雪3日在南投縣議會總質詢中，質疑前國民黨組發會主委李哲華擔任縣府機要秘書，不用打卡都不在辦公室，天天在外輔選。（記者陳鳳麗攝）

2022/10/03 18:10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕繼質疑南投縣長林明溱用兒子林儒彬當縣長特助後，綠營縣議員賴燕雪今在縣議會質詢時再爆，前國民黨組發會主委李哲華現為縣府機要秘書，領公帑免打卡，天天在外面輔選，人事任用像詐騙集團，要求人事處提供李哲華的出勤表及工作內容，政風單位也要徹查。縣府人事處強調依法任用，後續會提供相關資料；政風處則說，若涉及瀆職則可依法查辦，會先向人事處了解李秘書的工作內容。

民進黨籍南投縣議員賴燕雪，今天在議會定期會質詢時指出，國民黨南投縣黨部主委（也曾任國民黨組發會主委）的李哲華，先前被南投縣府聘為秘書，而縣府的其他秘書都有在位置上核稿或執行其職掌的業務，但李哲華不用打卡，天天不在辦公室，跟另一個機要秘書邱紹偉都在外輔選，毫不避嫌地四處拉票，是否違反公務人員行政中立法？另出入是否還由縣府配車及司機？要求人事處提供李哲華從任用到現在的出勤表和工作紀錄，此外政風處也要馬上徹查。

賴燕雪也說，人事處曾明確答覆，縣府沒有特助的編制，縣府裡面卻有其座位，還有寫著縣長特助的公發背心，占職缺的不工作，不占職缺的說得像在當義工，感覺縣府人事任用就像是詐騙集團，更把縣庫當黨庫在用。

賴燕雪針對縣府人事任用爭議在議會質詢，民進黨南投縣議員參選人曾琮愷和沈夙崢也另外開記者會抨擊，指林明溱用自己的兒子當特助，聘用李哲華當秘書，專門幫國民黨候選人操盤選舉。

縣府人事處長李政憲表示，李哲華是薦任九職等機要秘書，依差勤規定，秘書和一級單位主管、副免簽到，秘書除核稿、協調各單位業務，還有縣府主要交辦事項的擬定、協調與其他臨時交辦事項。總質詢後會提供相關資料給議員參考，也會針對有爭議的部分進一步調查。

政風處長李俊樓則說，差勤不正常或有無違反行政中立屬人事處權責，不過如果涉瀆職就會依法查辦，將向人事處了解其工作項目及內容。

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