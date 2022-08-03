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    七夕情人節想脫單或求貴人 民俗專家傳授簡單3撇步

    想脫單的單身族之外，從事仲介、保險、直銷和公司業務的人，都可在七夕準備糖果、一對蘋果、7條各為7吋的紅線，在自家陽台或門口擺放雙手合十祈求好緣、貴人出現。（記者陳鳳麗攝）

    想脫單的單身族之外，從事仲介、保險、直銷和公司業務的人，都可在七夕準備糖果、一對蘋果、7條各為7吋的紅線，在自家陽台或門口擺放雙手合十祈求好緣、貴人出現。（記者陳鳳麗攝）

    2022/08/03 22:41

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天深夜11點（子時） 即進入農曆7月7日七夕，最近不少想脫單的人，都在網路交換拜月老廟求好姻緣的方法，民俗專家廖大乙說，不只想找伴侶才需要求好緣，仲介、保險、直銷及跑業務的人更需要有好緣，才有貴人相助，如果住家附近宮廟沒有供奉月老公，只要在七夕這天或是七月的「7」的倍數日，在自家陽台準備2個蘋果、7條7吋長的紅線及糖果，雙手合十對天祈求好緣一線牽，就能有貴人或良人出現。

    今晚11時過後就算是農曆7月7日，宗教信仰上這天是七娘媽生日，有傳統信仰的民眾會準備麻油雞、油飯，還有口紅、凸粉、頭花和鏡子，南投縣草屯鎮鄉土文化老師陳國大說，講究的人會準備7碗麻油雞和7朵頭花，是因相傳七娘媽是下凡七仙女中的老么，才會貼心準備7份麻油雞和頭花。而鏡子和凸粉，這是讓七娘媽梳妝打扮後，與情郎一年一度相會。

    七夕是七娘媽生日，也是情人節，想脫單的單身男女最近都在互傳何處有可求姻緣的月老廟，但有供奉月老公的宮廟並不算多，民俗專家廖大乙說，求好緣不只不必遠求，而且有更簡單的方法，七夕這天只要誠心就能達成心願。

    廖大乙表示，需要月老牽線得好因緣的，不只是想脫單的單身男女，包括仲介、保險、直銷及公司工廠業務代表等從業人員，更需要求好緣，才能有貴人來相助，因此這幾類行業從業人員和想找到伴侶的人，先準備2個蘋果、一點糖果，和7條各為7吋的紅線，糖果則是讓織女（也有稱女娘媽）「呷甜」，一對蘋果是有平安和配對之寓意，而「7」的數字在文公尺上是大吉，7條各為7吋的紅線，則是大吉大利。

    廖大乙說，求好緣的方法很簡單，七夕這天，最好的時間是晚上7點（因也是大「7」的倍數），只要在自家陽台或是住處門口，準備小桌子放糖果、一對蘋果、7條各為7吋的紅線，只要雙手合十對天空祈禱，祈求天上的織女星幫忙牽線帶來好緣和貴人。若七夕真的沒有時間求好緣，只要在七夕這天或是七月的「7」的倍數日，即農曆7月14日、21日、28日晚上7點祈求也可以。

    廖大乙也說，誠心祈求之後，7條紅線可以帶1條在身上，其他放在家裡或辦公室的財位，或是1、2條給親人，有「分紅」給親人之意。

    文公尺上的7是大吉數字。（記者陳鳳麗攝）

    文公尺上的7是大吉數字。（記者陳鳳麗攝）

    七夕在民間信仰中是七娘媽生日，不少人會準備專屬七娘媽的供品，即口紅、凸粉、梳子鏡子和頭花，讓其梳妝打扮準備會情郎。（陳國大提供）

    七夕在民間信仰中是七娘媽生日，不少人會準備專屬七娘媽的供品，即口紅、凸粉、梳子鏡子和頭花，讓其梳妝打扮準備會情郎。（陳國大提供）

    草屯鎮鄉土文化老師陳國大說，七夕有的比較講究會準備7碗麻油雞和7朵頭花，不只給七娘媽也給與其一起下凡的其他6姊妹。（陳國大提供）

    草屯鎮鄉土文化老師陳國大說，七夕有的比較講究會準備7碗麻油雞和7朵頭花，不只給七娘媽也給與其一起下凡的其他6姊妹。（陳國大提供）

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