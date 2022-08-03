路邊電子看板被駭出現「老巫婆」 竹山鎮公所直接關電源

南投縣竹山鎮公所位在街頭的電子看板被駭客入侵，出現「老巫婆」等不雅字眼情形。（圖由竹山鎮公所提供）

2022/08/03 18:41

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮公所位於街頭的電子看板，今天上午10點多突然出現「老巫婆」等字樣，正巧播放此畫面時被在外跑公務行程的鎮長陳東睦看到，立即打電話回公所告知業務承辦人員，經過確認後，確定是遭駭客入侵，包括公所在內的地方民眾，也都強烈懷疑可能是中國方面所為，因氣憤美國眾議院議長裴洛西率團來台才使出的駭客手段，也希望大家能理性看待國家之間的正常交流，不要有過度泛政治化的不理性行為。

竹山鎮公所為了觀光、農特產等各方面行銷工作，特別在鎮內社寮、硘磘、戶政事務所、母愛公園、桂林社區等人潮較多的5處場所設置街頭電子看板，今日上午9點半左右，資訊人員更新電子看板主題內容時還尚無異狀，隔了1小時後，公所承辦人員接獲鎮長陳東睦回報戶政事務所前的電子看板出現「老巫婆」等字眼的異狀，立即深入調查，結果又發現其他電子看板也接連被駭出現不雅字眼。

儘管公所人員試圖透過遠端系統讓電子看板恢復正常，不過卻發現更新不了電子看板內容，之後予以關機但又被駭進重開，最後不得已只好動手關掉電源，同時通知廠商前來檢修，才在今日下班前如願排除狀況，還好公所內部電腦並未遭受駭客入侵攻擊，整個電子文書作業仍不受影響，可說是不幸中之大幸。

由於被駭時，電子看板曾出現「老巫婆訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑釁，那些迎接的人，終將受到人民唾棄，同種同族的血親關係割捨不斷」等等字句，且都是簡體字，大家便猜到十之八九是中國駭客所為，至於原因為何?無非是妒嫉美與台灣之間如此友好，竹山鄉親也說，中國駭客的作法，實在讓人感到幼稚，也只會讓台灣人民更加堅持做對的事，朝民主、自由道路繼續努力不懈。

南投縣竹山鎮公所派員就被駭客入侵的電子看板進行檢修情形。（記者謝介裕攝）

南投縣竹山鎮公所被駭客入侵的電子看板，經檢修後，不雅字幕已被消除。（記者謝介裕攝）

南投縣竹山鎮公所派員就被駭客入侵的電子看板進行檢修情形。（記者謝介裕攝）

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