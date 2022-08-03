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    首頁　>　南投縣

    跟著咖啡去旅行！ 「台灣之心啡玩不可」8/13開跑

    國姓、埔里、仁愛、魚池等四鄉鎮長丘埔生、廖志城、張子孝、劉啟帆（左至右）歡迎遊客到台灣之心跟著咖啡去旅行。（記者佟振國攝）

    國姓、埔里、仁愛、魚池等四鄉鎮長丘埔生、廖志城、張子孝、劉啟帆（左至右）歡迎遊客到台灣之心跟著咖啡去旅行。（記者佟振國攝）

    2022/08/03 18:20

    〔記者佟振國／南投報導〕為振興疫情後的觀光產業，日月潭風景區管理處結合南投縣政府、日月潭觀光圈及埔里、仁愛、國姓、魚池4鄉鎮聯盟，舉辦「台灣之心 啡玩不可」活動，自8月13日起由4鄉鎮接力舉行5場咖啡產業行銷活動，讓遊客跟著咖啡去旅行。

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）衝擊觀光產業已邁入第3年，隨著防疫逐漸鬆綁，國旅市場回溫，為振興地方觀光，交通部觀光局鼓勵鄉鎮或社區以團體合作取代單打獨鬥，位居台灣中心的埔里、仁愛、國姓、魚池等4鄉鎮則是成立全國第一個觀光圈共識組織「台灣之心4鄉鎮聯盟」攜手合作，今於埔里妮娜巧克力夢想城堡舉行「台灣之心 啡玩不可」聯合行銷記者會。

    日月潭管理處長簡慶發表示，今年4鄉鎮鎖定共有的咖啡產業，從8月中旬至年底接力舉辦地方咖啡活動，讓遊客跟著咖啡去旅行，13日（週六）「仁愛鄉咖啡盛會」於埔里18度C巧克力工房率先登場，20日由「2022國姓咖啡節」接棒在泰雅渡假村展開，4鄉鎮聯合行銷活動27日在國姓客家展演廣場盛大舉辦，整個8月的週休假日都有活動。

    還有9月25、25日在埔里花卉物流中心舉行「樹石咖啡展」，12月3、4日在日月潭向山遊客中心舉辦「日月潭農樂園」，各場活動除能品嘗咖啡，更安排小農市集、手作體驗、歌舞演出等活動，帶民眾了解在地農特產及觀光產業特色。

    縣府觀光處長陳志賢則表示，仁愛、國姓、埔里、魚池4鄉鎮不僅有咖啡，其他農業資源及旅遊景點更是優質豐富，值得民眾順遊探訪，未來也會透過聯盟組織共同策劃觀光產業深度旅遊。

    埔里、國姓、仁愛、魚池等四鄉鎮除了都有咖啡產業，其他農特產、旅遊景點也非常多元，值得遊客順道體驗。（記者佟振國攝）

    埔里、國姓、仁愛、魚池等四鄉鎮除了都有咖啡產業，其他農特產、旅遊景點也非常多元，值得遊客順道體驗。（記者佟振國攝）

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