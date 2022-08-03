縣道直線爬坡限速40常被「咔嚓」 國姓鄉民要求放寬

南投縣國姓鄉縣道133線真巖寺直線上坡路段速限40公里，民眾陳情要求放寬至50公里。（記者佟振國攝）

2022/08/03 15:58

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉縣道133線多數路段速限40公里，警方也常在真巖寺路段取締超速，引起不小民怨，縣府工務處、警方今天會勘，鄉親到場陳情，要求直線爬坡路段放寬速限，但縣府礙於路寬不足無法同意，警方也統計2年多來真巖寺路段事故比例佔全線近7成，實在太驚人，在柔性勸導無法遏止超速肇事情形下，加強取締超速逾20公里的違規行為，希望民眾安全駕駛保平安。

縣道133線為進出國姓市區重要道路，除了柑林、國姓、石門、大旗村，也是鄰近北港、長流、長福村進出市區必經道路，最近許多鄉民反映多處路段速限40公里，警方又常在5.5K真巖寺路段進行測速照相取締，導致荷包失血，向議員葉仁創等人陳情，要求放寬速限至50公里才合理。

縣府工務處、警方今天安排會勘，民眾也到場陳情，工務處表示，縣道133線特定路段限速40公里的原因是路寬不足，快、慢車共用1個車道，在現有路型固定無法改變下，依道路交通安全規則、道路標誌標線設置規定，限速就是40公里。

但鄉親認為133縣道過真巖寺之後為直線上坡，一般駕駛都會提高車速，警方就常在此地測速照相取締，速限40公里不知要怎麼開，時速51公里就被「咔嚓」，根本是搶錢，實在不合理。

埔里分局則表示，縣道133線國姓分駐所的管轄範圍，2020年1月1日至今年7月31日發生大小交通事故217件，其中5.5K真巖寺路段就高達149件，佔全部事故的69％，主要是該路段過國姓橋後有S型彎道再接筆直上坡，路況較複雜，汽、機車駕駛易貪快超速釀禍，在嘗試巡邏車定點警示、設置道安標誌、社區交通安全宣導，仍無法有效降低超速肇事件數與比例，決定執行超速取締，目前加強取締超速逾20公里的違規行為，近2年半來也多達397件。

國姓鄉親不滿警方常在縣道133縣真巖寺直線上坡路段進行測速照相。（記者佟振國攝）

縣府、警方今天進行縣道133線國姓真巖寺路段速限會勘，許多鄉親到場陳情表達放寬速限的訴求。（記者佟振國攝）

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