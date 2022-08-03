水里玩水節爭議！委外3年遭否決 公所「窒礙難行」提覆議

水里玩水節復辦，將長期活化經營親水園區，惟水里鄉公所委外經營3年，卻引發水里鄉民代表會不滿並否決合約，公所為此將提覆議爭取轉圜。（記者劉濱銓攝）

2022/08/03 15:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕因疫停辦2年，水里玩水節8月6日將正式開幕，惟此次水里鄉公所將玩水節園區委外經營3年，引發水里鄉民代表會不滿，質疑公所不尊重未來鄉長，並否決公所決策，要求重新簽約到年底，對此，公所表示，重新簽約「窒礙難行」，將向代表會提覆議，盼重新表決爭取轉圜。

水里玩水節每年在暑假舉辦，活動行之有年，前2年因疫情停辦，公所今年復辦，並將活動與園區委外經營3年，要長期活化親水園區，惟代表會認為，年底選舉完，鄉長就換人，活動委外合約竟一簽3年，未來的鄉長如何規劃玩水節走向，日前於臨時會上表決，最終以8：1壓倒性票數否決合約，要求公所重新簽約到年底，以致玩水節活動增添變數。

公所表示，玩水節本月6日會照常開幕，由於已和廠商完成簽約，如今卻因代表會的否決，被迫單方面要求重新簽約，確有窒礙難行之處，將向代表會提出覆議，盼重新協商表決，公所也會持續溝通，爭取轉圜空間。

代表會指出，玩水節過去都是鄉民免費，今年公所喊出復辦，就要求鄉民付費入園，雖可抵消費，但此舉根本就是強迫消費，無法嘉惠地方，最後經過爭取，才開放鄉民免費。

公所決策如此草率反覆，且要求公所提出合約供檢視也未果，甚至臨時會上鄉長陳癸佑還率公所主管退席抗議，完全不尊重代表會，希望公所提覆議後，也應提出活動簡報與合約，釋出善意與代表們溝通，才有機會解套。

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