許淑華碩士論文爆抄襲、代寫疑雲 蔡培慧今再提出質疑

民進黨南投縣長參選人蔡培慧，3日再度對許淑華碩士論文爆抄襲或找人代寫疑雲提出質疑。（資料照）

2022/08/03 15:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨立委、南投縣長參選人許淑華，被爆料南投市長任內，其逢甲大學碩士論文涉嫌抄襲市公所員工謝百傑的研究報告，甚至涉利用權勢由部屬代寫，許淑華昨日承認疏忽未註明出處，但對原創性深具信心，民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天再提出質疑。

蔡培慧說，論文寫作的原創性都會交代在論文的前兩章，而許的論文經比對系統比對相似度卻高達52%、71%，這麼高的比例即顯示非原創而是抄襲，而許淑華至今迴避說明，顯示許對自己的論文很陌生。

擁有台大博士學位的蔡培慧，昨日首度開記者會就許淑華碩士論文一事，質疑其論文抄襲部屬謝百傑的研究報告，甚至可能是利用權勢脅迫下屬提供研究報告或代筆，要她完全公開論文撰寫過程，否則難以服眾。

許淑華昨日說明，她的論文在概論、文獻回顧部分是引用未發表文章，有些段落未註明出處，承認是個人的疏忽，雖在論文整體上有瑕疵，但對論文主體、原創性深具信心，也透過辦公室發文逢甲大學，依據學術倫理規範來調查及比對其論文，屆時一定配合出席說明。

針對許淑華的說明，蔡培慧今天再批許淑華把責任推給學校，迴避說明的態度，顯示許淑華對自己的論文很陌生、遇事不敢面對。蔡培慧指出，任何寫過學術論文的人都知道，論文寫作的原創性都會交代在整本論文的前兩章，而許的論文經論文比對系統相似度高達52%、71%，如此高的相似比例即明確顯示，她的論文不是原創而是抄襲。

蔡培慧說，政治人物都應該接受大眾的檢驗，尤其學位論文撰寫代表的是嚴謹的學術訓練成果、個人研究原創及對該領域的貢獻，更代表著學術倫理的價值，自己為表示負責，昨日就公布自己的博士論文，歡迎大家進行比對。而聽了許淑華昨天的回應，只能說，許立委及她的公關團隊對真誠善良、學術寫作似乎並不了解。

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