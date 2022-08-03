南投民眾黨再推參選人2名 提名策略調整「多多益善」
〔記者謝介裕／南投報導〕輸人不輸陣！
南投縣長、縣議員、鄉鎮市長及代表、村里長等五合一選戰逼近，首度參與南投縣公職選舉的民眾黨，繼黨部主委簡千翔親征縣議員第1選區後，今又宣布縣議員第3選區推派曾任台灣省創業協會的女性總幹事李天慧參選，並強調，只要有合適人選，不排除縣議員8個選區都推人參選外，鄉鎮市民代表及村里長的基層選舉，也將祭出點放策略，將餅做大，以利民眾黨在南投縣發揮出最大的開疆闢土效能。
隨著國民黨、民進黨兩大黨陸續發布參與五合一的人選後，於去年9月揭牌成立的民眾黨南投縣黨部對即將到來的選戰如何布局？也格外受到外界關注。
簡千翔表示，常言道：「團結力量大」，自從他以身作則對外宣布投入縣議員第1選區（南投市、名間鄉），約1年的時間以來，連自家黨員都覺得是孤軍奮戰，更遑論外界觀感及看法，原因便在於民眾黨參戰選手太少，若依各公職選舉的屬性及地方的特性推派人選，不但可由點形成面達到群體團結作戰功能，甚至還可擁有與其他黨派合縱連橫的籌碼，對拓展票源工作豈不更加有利？
因此，黨內幹部幾經溝通後，敲定提名作業將採「多多益善」原則，只要黨員有參選意願便列入提名考量，所以縣議員第3選區（集集、水里、魚池及信義）提名李天慧，另空軍退役的林瑞祥也獲提名角逐仁愛鄉第4選區鄉民代表，其餘選舉及選區若有更合適者，日後也會持續對外公布。
簡千翔說，人家是騎機車或開車拜票，他則是常常一人背著上頭有「台灣民眾黨」字樣的大氣球，徒步穿梭在大街小巷拜票，久而久之，外界也給予他「氣球人」封號，他也樂於接受，並期許自己不只是南投鄉親吐苦水的受氣包，更是可幫忙喉舌謀福的出氣包，希望大家給予他及民眾黨一個為民服務的機會，進而翻轉南投長期以來一黨獨大的政治生態。