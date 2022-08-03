南投民眾黨再推參選人2名 提名策略調整「多多益善」

民眾黨南投縣黨部主委簡千翔親征南投縣議員選舉第1選區，背著民眾黨大氣球站在街頭拜票情形。（記者謝介裕攝）

2022/08/03 14:50

〔記者謝介裕／南投報導〕輸人不輸陣！

南投縣長、縣議員、鄉鎮市長及代表、村里長等五合一選戰逼近，首度參與南投縣公職選舉的民眾黨，繼黨部主委簡千翔親征縣議員第1選區後，今又宣布縣議員第3選區推派曾任台灣省創業協會的女性總幹事李天慧參選，並強調，只要有合適人選，不排除縣議員8個選區都推人參選外，鄉鎮市民代表及村里長的基層選舉，也將祭出點放策略，將餅做大，以利民眾黨在南投縣發揮出最大的開疆闢土效能。

隨著國民黨、民進黨兩大黨陸續發布參與五合一的人選後，於去年9月揭牌成立的民眾黨南投縣黨部對即將到來的選戰如何布局？也格外受到外界關注。

簡千翔表示，常言道：「團結力量大」，自從他以身作則對外宣布投入縣議員第1選區（南投市、名間鄉），約1年的時間以來，連自家黨員都覺得是孤軍奮戰，更遑論外界觀感及看法，原因便在於民眾黨參戰選手太少，若依各公職選舉的屬性及地方的特性推派人選，不但可由點形成面達到群體團結作戰功能，甚至還可擁有與其他黨派合縱連橫的籌碼，對拓展票源工作豈不更加有利？

因此，黨內幹部幾經溝通後，敲定提名作業將採「多多益善」原則，只要黨員有參選意願便列入提名考量，所以縣議員第3選區（集集、水里、魚池及信義）提名李天慧，另空軍退役的林瑞祥也獲提名角逐仁愛鄉第4選區鄉民代表，其餘選舉及選區若有更合適者，日後也會持續對外公布。

簡千翔說，人家是騎機車或開車拜票，他則是常常一人背著上頭有「台灣民眾黨」字樣的大氣球，徒步穿梭在大街小巷拜票，久而久之，外界也給予他「氣球人」封號，他也樂於接受，並期許自己不只是南投鄉親吐苦水的受氣包，更是可幫忙喉舌謀福的出氣包，希望大家給予他及民眾黨一個為民服務的機會，進而翻轉南投長期以來一黨獨大的政治生態。

民眾黨南投縣黨部公布提名李天慧參選南投縣議員選舉第3選區。（圖由民眾黨提供）

民眾黨南投縣黨部公布提名林瑞祥角逐仁愛鄉民代表選舉。（圖由民眾黨提供）

民眾黨南投縣黨部主委簡千翔背著民眾黨大氣球在街頭向民眾拜票情形。（記者謝介裕攝）

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