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    農曆七月出遊經雪隧拍到「觀音圈」奇景 專家這樣說

    南投陳姓婦人祖孫3代前往宜蘭遊玩在雪隧拍到「觀音圈」般奇景照片，令人嘖嘖稱奇。（圖由民眾提供）

    南投陳姓婦人祖孫3代前往宜蘭遊玩在雪隧拍到「觀音圈」般奇景照片，令人嘖嘖稱奇。（圖由民眾提供）

    2022/08/03 11:19

    〔記者謝介裕／南投報導〕喜愛旅遊的民眾，相信對國道5號雪山隧道（簡稱雪隧）一定不陌生，南投縣陳姓婦女近日趁著暑假來個「家族3代宜蘭遊」活動，結果返家照片沖洗出來後，驚見在雪隧裡頭拍到的照片竟然出現「觀音圈」般奇景，令人嘖嘖稱奇之餘，也覺得此趟2天1夜的旅遊一路平順，也未遇到雷陣雨攪亂行程，實在感謝神在背後默默的保護、庇佑！

    依坊間習俗農曆7月俗稱的「鬼月」不宜遠行，陳姓婦人與女兒、孫子一家人商議，並訂好住宿的飯店後，才赫然發現國曆7月30日週六出發當天，已是鬼門開的第2天，但也只能按既定行程北上遊玩。

    當時氣象局天氣預報，也指宜蘭天氣不穩定，午後雷陣雨的機率大，但她們祖孫3代抵達宜蘭後，從蘭陽博物館、猴洞坑瀑布、礁溪泡湯迄晚上逛羅東夜市等景點，均未遇上下雨，也讓她們覺得好幸運。

    昨日將前往宜蘭遊玩的照片從照相館取回，與孫子們一起看著照片時，才突然發現在雪隧裡頭拍到的照片中，竟有部分光線在隧道頂端圍繞形成圈圈狀，即是坊間所言的「觀音圈」景緻，且觀音菩薩也是全家人最敬愛的神明之一，也多半認為，「神」係以此方式護佑她們祖孫3代一路平安順遂，令全家人感動又感謝不已。

    南投縣攝影大師簡慶南說，「觀音圈」其實是一種罕見的自然現象，氣象學稱作「光環」，係陽光透過雲霧反射、經由水滴發生圓形繞射形成光環的現象，同時因觀測者背向陽光，身影也會輝映在薄霧中，像是觀音的御光才會被稱為「觀音圈」，惟婦人在雪隧內拍照，並非在戶外，理論上照片不可能出現「觀音圈」現象，因此仔細端視、分析後，研判，婦人應是在拍照時，照相機鏡頭剛好被隧道上方的燈光產生折射，致出現光暈才形成「觀音圈」般奇景，只能以巧合形容之，也希望民眾以平常心看待。

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