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    日月潭魚虎魚球大遲到！釣客研判「配不成對」 專家分析原因

    日月潭魚虎魚球「大遲到」，潭區有釣客研判是去年捕捉不少成魚，使得今年成魚配對困難，影響交配產卵，造成幼魚延後孵化。（記者劉濱銓翻攝）

    日月潭魚虎魚球「大遲到」，潭區有釣客研判是去年捕捉不少成魚，使得今年成魚配對困難，影響交配產卵，造成幼魚延後孵化。（記者劉濱銓翻攝）

    2022/08/03 09:13

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭近年魚虎肆虐，侵害原生魚種生存，原本魚虎夏天進入繁殖旺季，魚苗就會孵出並形成「魚球」活動，惟遲至7月底才零星出現，潭區釣客「日月潭一等高」研判，去年強力防治，捕獲不少成魚，今年恐是成魚「配不成對」，才延遲交配孵化；研究魚虎的清華大學生命科學系教授曾晴賢表示，產卵原因牽涉生物本身與諸多環境因素，目前魚虎研究資料有限，若歸因配對過於武斷，還需長期研究，才會較公正客觀。

    「日月潭一等高」表示，今年潭區水情穩定，相較去年嚴重乾旱，應更適合魚虎繁殖，怎料魚虎魚球竟「大遲到」，研判是去年電撈魚球時，漁民也同步捕捉不少成魚，由於成魚常成雙成對帶著幼魚活動，若成對的魚虎被捕捉拆散，就會影響後續交配產卵，今年魚虎恐是「配不成對」，才會影響魚球出現時程。

    曾晴賢則說，魚虎產卵並不規律，應可排除光照週期因素，至於成魚「配不成對」導致魚球延後出現，可能性則不高，係因今年潭區漁民也已捕捉幾百尾的成魚，代表潭中大魚還很多，要配對應該不難，若歸因配對問題，還需科學研究支持。

    他也說，其實今年捕捉到的成體母魚虎，體內就已有抱卵了，但體內有魚卵，還需配合排出卵才能進行交配，若母魚遲遲未有排卵刺激，體內的卵未能排出，最終也會自體吸收，由於有關魚虎的研究較有限，魚球遲到究竟是生物因素，或是水溫、水位、雨量等環境因素，有待後續長期研究才會明朗。

    日月潭魚虎魚球「大遲到」，有釣客研判是成魚配對困難所致，惟專家認為可能性不高，另因母魚虎即便抱卵，還需一定刺激才會排卵交配，其中的原因仍待長期研究觀察。（記者劉濱銓翻攝）

    日月潭魚虎魚球「大遲到」，有釣客研判是成魚配對困難所致，惟專家認為可能性不高，另因母魚虎即便抱卵，還需一定刺激才會排卵交配，其中的原因仍待長期研究觀察。（記者劉濱銓翻攝）

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