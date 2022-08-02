南投縣埔里鎮長選舉 國民黨敲定推黃敏聰出馬

埔里鎮民代表黃敏聰接受國民黨徵召投入埔里鎮長選戰。（記者佟振國攝）

2022/08/02 20:33

〔記者佟振國／南投報導〕距離年底選戰只剩3個多月，國民黨南投縣黨部今天（2日）宣布，徵召埔里鎮民代表黃敏聰參選埔里鎮長，人選懸而未決難題終告解除，面對現任民進黨鎮長廖志城，黃敏聰坦言「很硬」、「很難打」，但會全力以赴；廖志城則強調，有競爭才會有進步，4年1次的選舉就是考試，鎮民也是最好的老師，就交給鄉親來打分數。

埔里鎮人口近8萬人，是縣內第3大鄉鎮，2018年鎮長選舉民進黨提名廖志城勝出，也讓民進黨首次在埔里鎮執政，今年底強勢尋求連任，國民黨方面則是人選遲遲無法敲定，眼看選戰只剩3個多月，也令藍營人士焦急。

國民黨南投縣黨部今天下午召開記者會，宣布徵召現任鎮民代表黃敏聰參選，黃敏聰今年55歲，2018年首次當選第2選區鎮民代表，在地服務頗獲好評，經過多次徵詢協調，決定出馬角逐鎮長，黨籍立委馬文君、許淑華及5名議員、多名鎮代、里長到場力挺，黃敏聰坦言，年底鎮長選戰真的很不好打，但會全力以赴，與縣長參選人許淑華配合打好選戰，也願與對手來場君子之爭。

得知對手終於揭曉，廖志城也展現風度，稱讚黃敏聰的服務積極、認真監督鎮政，但也強調有競爭才會有進步，認為擔任鎮長3年多來全力推動社區營造、社會福利、文化藝文、觀光、農業、環保等成績單，4年1次的選舉就是考試，鎮民就是最嚴格的老師，一切就交由鄉親來打分數。

民進黨埔里鎮長廖志城強勢尋求連任。（記者佟振國攝）

黃敏聰由同黨立委、議員、鎮代、里長等多人陪同宣佈參選埔里鎮長。（記者佟振國攝）

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