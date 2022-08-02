許淑華碩論風波 綠營參選人赴逢甲大學檢舉︰這才是打真球

民進黨南投縣議員參選人曾琮愷親赴台中逢甲大學，就國民黨南投縣長參選人許淑華碩論爭議具名提出檢舉。（圖由曾琮愷提供）

2022/08/02 17:54

〔記者謝介裕／南投報導〕針對碩論涉抄襲風波，國民黨南投縣長參選人許淑華今日出示主動央請逢甲大學就其論文召開學術倫理會議調查的公文後，民進黨南投縣議員參選人曾琮愷表示，許淑華用立委辦公室名義發文，並非正常程序，質疑有打假球之嫌外，也親自到台中逢甲大學具名檢舉就許的碩士論文爭議深入調查，並強調，他這個方式才是打真球！

民進黨繼南投縣長參選人蔡培慧在今日上午召開記者會，批判許淑華涉嫌論文抄襲及權勢壓迫之嫌外，下午同黨的南投縣議員參選人曾琮愷再度出招，並親赴逢甲大學具名檢舉且還錄影存證。

曾琮愷說，許淑華用立委辦公室名義發文給逢甲大學調查她的論文爭議，就像南投縣長林明溱去年用縣府名義發文給衛福部說要買BNT疫苗一樣，只是做做樣子罷了，許淑華若真的有心要請學校調查其論文，便應該到學校以個人名義具名正式提出申請，如此也才不會讓外界有打假球的質疑及聯想空間。

許淑華指出，她已函文逢甲大學就其論文召開學術倫理會議調查，所以對於曾琮愷的打假球說，不予回應，並強調，解釋再多，也抵不過有心人在社群網路群組的無差別胡亂抹黑打擊，要判斷一本論文有沒有造假、變造、抄襲、代寫等情事，就是讓畢業學校進行學術審查及比對，因此，她也希望學校釐清是否有抄襲、舞弊或違反著作權法等違反學術誠信與倫理情況後，論文爭議也能隨之告一段落。

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