為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    論文被指抄襲 許淑華︰整體上雖有瑕疵 但對原創性深具信心

    面對論文涉嫌抄襲指控，國民黨立委許淑華（中）下午親自出面回應，坦承論文整體有瑕疵，但對論文主體、原創性深具信心，已請學校對個人論文進行審查。（記者佟振國攝）

    面對論文涉嫌抄襲指控，國民黨立委許淑華（中）下午親自出面回應，坦承論文整體有瑕疵，但對論文主體、原創性深具信心，已請學校對個人論文進行審查。（記者佟振國攝）

    2022/08/02 17:18

    〔記者佟振國／南投報導〕針對民進黨南投縣長參選人蔡培慧嚴厲指控國民黨立委、縣長參選人許淑華的碩士論文涉及抄襲，許淑華今天下午現身回應，強調論文在概論、文獻回顧部分是引用未發表文章，在有些段落未註明出處，承認是個人的疏忽，雖在論文整體上有瑕疵，但對論文主體、原創性深具信心，也透過辦公室發文逢甲大學，依據學術倫理規範來調查及比對其論文，一定配合出席說明，但絕對不是民進黨說了算。

    面對論文涉及抄襲風波，許淑華今天下午前往埔里鎮，參加國民黨鎮長徵召記者會時親自回應民進黨及外界質疑，強調在1年多前即針對個人論文做說明，就是在論文概論及文獻回顧的部分，當時引用未發表的文章，在部分段落並未註明出處，經媒體詢問後有請教老師，雖是未發表的文章，但仍應註明出處，也承認確是個人的疏忽，在整體上存在瑕疵。

    許淑華表示，其論文主體是市長任內辦理「南投意麵節」、黑葉荔枝的推展，都是自己發想出來的，對論文的主體性、原創性都非常有信心，已正式透過立委辦公室發出公文給逢甲大學，希望學校主動針對個人論文進行審查與釐清，並沒有對謝百傑施壓或代筆的問題，若有需要親自到學校做說明也一定會出席，等學校有完整的結果會對外說明。

    許淑華也反批民進黨一貫伎倆是打烏賊戰，轉移焦點，打她的論文是救不了林智堅，也挽救不了蔡培慧萎靡的選情，也提醒民進黨現在中國單方面又宣佈禁止台灣100多項食品進口，對南投縣的茶葉、蜂蜜及其他產品造成莫大衝擊，但經濟部、農委會並沒有任何對策，全黨該關注的不只是林智堅，而是要照顧百姓的生計。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    許淑華自請逢甲大學調查論文？ 逢甲大學：尚未收到相關文件
    2022/08/02 13:22

    許淑華自請逢甲大學調查論文？ 逢甲大學：尚未收到相關文件
    藍營選將接連被爆論文抄襲 民進黨：王鴻薇不檢舉就是雙標
    2022/08/02 13:15

    藍營選將接連被爆論文抄襲 民進黨：王鴻薇不檢舉就是雙標

    富蘭克林：股利+債息雙收益 投資攻守兼備
    也陷論文抄襲風波 南投許淑華出示自請逢甲大學調查函
    2022/08/02 11:25

    也陷論文抄襲風波 南投許淑華出示自請逢甲大學調查函
    論文抄襲？國民黨連環爆 許淑華涉抄南投縣府研究報告
    2022/08/02 05:30

    論文抄襲？國民黨連環爆 許淑華涉抄南投縣府研究報告

    廖科溢喜迎大解封！將戴「它」冒險韓國
    許痛斥「選舉烏賊伎倆」
    2022/08/02 05:30

    許痛斥「選舉烏賊伎倆」
    被指當年的報告與許淑華論文內容雷同 謝百傑發聲明
    2022/08/01 23:08

    被指當年的報告與許淑華論文內容雷同 謝百傑發聲明
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播