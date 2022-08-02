論文被指抄襲 許淑華︰整體上雖有瑕疵 但對原創性深具信心

面對論文涉嫌抄襲指控，國民黨立委許淑華（中）下午親自出面回應，坦承論文整體有瑕疵，但對論文主體、原創性深具信心，已請學校對個人論文進行審查。（記者佟振國攝）

2022/08/02 17:18

〔記者佟振國／南投報導〕針對民進黨南投縣長參選人蔡培慧嚴厲指控國民黨立委、縣長參選人許淑華的碩士論文涉及抄襲，許淑華今天下午現身回應，強調論文在概論、文獻回顧部分是引用未發表文章，在有些段落未註明出處，承認是個人的疏忽，雖在論文整體上有瑕疵，但對論文主體、原創性深具信心，也透過辦公室發文逢甲大學，依據學術倫理規範來調查及比對其論文，一定配合出席說明，但絕對不是民進黨說了算。

面對論文涉及抄襲風波，許淑華今天下午前往埔里鎮，參加國民黨鎮長徵召記者會時親自回應民進黨及外界質疑，強調在1年多前即針對個人論文做說明，就是在論文概論及文獻回顧的部分，當時引用未發表的文章，在部分段落並未註明出處，經媒體詢問後有請教老師，雖是未發表的文章，但仍應註明出處，也承認確是個人的疏忽，在整體上存在瑕疵。

許淑華表示，其論文主體是市長任內辦理「南投意麵節」、黑葉荔枝的推展，都是自己發想出來的，對論文的主體性、原創性都非常有信心，已正式透過立委辦公室發出公文給逢甲大學，希望學校主動針對個人論文進行審查與釐清，並沒有對謝百傑施壓或代筆的問題，若有需要親自到學校做說明也一定會出席，等學校有完整的結果會對外說明。

許淑華也反批民進黨一貫伎倆是打烏賊戰，轉移焦點，打她的論文是救不了林智堅，也挽救不了蔡培慧萎靡的選情，也提醒民進黨現在中國單方面又宣佈禁止台灣100多項食品進口，對南投縣的茶葉、蜂蜜及其他產品造成莫大衝擊，但經濟部、農委會並沒有任何對策，全黨該關注的不只是林智堅，而是要照顧百姓的生計。

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