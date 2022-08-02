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    首頁　>　南投縣

    南投去年度總決算出爐 收支賸餘18.6億餘元

    南投縣議會今召開臨時會，審計部南投縣審計室主任楊美冠進行110年度南投縣總決算報告。（記者張協昇攝）

    南投縣議會今召開臨時會，審計部南投縣審計室主任楊美冠進行110年度南投縣總決算報告。（記者張協昇攝）

    2022/08/02 17:06

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣去年度總決算出爐，歲入決算審定296.9億餘元，歲出決算審定275.5億餘元，歲計賸餘21.3億餘元，債務舉借38.7億餘元，債務還本41.5億餘元，收支賸餘18.6億餘元，1年以上的長債也降至99.7億餘元，財政逐年改善。

    南投縣議會今召開臨時會，審計部南投縣審計室主任楊美冠進行110年度南投總決算報告時指出，南投縣去年度歲入決算審定296.9億餘元，較預算數短收4.7億餘元，主要係計畫型助收入及非營業基金賸餘繳庫數較預算減少；歲出決算則審定275.5億餘元，較預算數減少23.4億餘元，主要係按業務需要而減少支付或樽節支出、營繕工程或採購財物結餘、補（捐）助或委辦計畫經費結餘。

    楊美冠表示，歲入、歲出相抵賸餘21.3億餘元，債務舉借38.7億餘元，債務還本41.5億餘元，收支賸餘18.6億餘元，1年以上的長債也較109年度減少2.7億餘元，降至99.7億餘元，顯示縣府規劃多項開源節流措施，增加縣庫收入，財政逐年改善中。

    縣府主計處處長陳美秀也說，以前年度累計短絀23.5億餘元，扣除去年度收支賸餘18.6億餘元，累積短絀剩下4.9億餘元，加上1年以上長債99.7億餘元，財政缺口已從102年度的221.8億餘元降至104.6億餘元。

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