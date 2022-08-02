「筍筍欲動」創意料理賽今起報名 3竹山鎮長參選人同台行銷

南投縣竹山鎮公所在「筍筍欲動」創意料理大賽記者會中，準備多道以「筍」為主要食材的佳餚供品嘗。（記者謝介裕攝）

2022/08/02 14:01

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮「筍筍欲動」創意料理大賽，公所舉辦記者會宣布從今日起開始受理報名，迄9月8日截止，尋求連任的鎮長陳東睦及藍軍鎮長參選人林孟麗、綠營鎮長參選人黃丹怡等3人，也首度同台，不但沒有選舉煙哨味，還讓3人跨越黨派齊力行銷，令人讚嘆竹山「筍」產業魅力，真的叫人無法擋！

下屆竹山鎮長選舉已形成「三腳督」態勢，國民黨整合後推派鎮民代表林孟麗出征，綠營方面則是前鎮長黃丹怡將捲土重來，使得無黨籍尋求連任的陳東睦備感壓力，但他仍展現君子之爭的風度，與其他兩人一同在台上為創意料理大賽行銷，屬實不易。

竹山鎮以竹藝及筍產業聞名，今日宣傳活動，陳東睦更以在地筍農造型，挑著盛裝滿滿的麻竹筍登場，並大聲喊出「尚青的筍在竹山啦！」因此時麻竹筍進入盛產期，公所敲定9月16及17日舉辦「筍筍欲動」創意料理大賽，今日透過記者會對全國各路料理好手廣發英雄帖，邀請大家踴躍報名參賽。

陳東睦說，竹山鎮從春筍迄冬筍等各種類的竹筍都有種植，這次活動以正值產季的麻竹筍為主要食材入菜，再就色香味及創意指數等方面進行評比，且9月17日（星期六）決賽當日，公所更於現場準備去年「筍遇爌肉創意廚藝競賽」社區組冠軍隊伍-下坪社區發展協會的筍乾爌肉及竹筍炒飯來與民眾分享，凡下載竹山鎮公所APP後於活動開放登記期間登記領取，限量前400名民眾於決賽當日於指定時間至活動會場，出示APP下載證明即可獲得最美味的特色料理一份，讓前來參觀料理比賽的民眾有吃又有拿。

「筍筍欲動」創意料理大賽，區分專業組、社會組及學生組，每個組別名額限定20隊進行初賽，每隊以2人為上限，各組取前5名進入第2天決賽，其中，專業組第1名獎金高達2萬元、第2名1萬5000元、第3名1萬元；社會組及學生組第1名獎金1萬5000元、第2名1萬元、第3名則是5000元，有意者可上公所官網或電洽公所觀光發展課洽詢報名。

南投縣竹山鎮長陳東睦以筍農造型登場，為「筍筍欲動」創意料理大賽行銷情形。（記者謝介裕攝）

南投縣竹山鎮長陳東睦（右6）及鎮長參選人林孟麗（右2）、黃丹怡（右1）兩人，一起同台為「筍筍欲動」創意料理大賽行銷情形。（記者謝介裕攝）

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