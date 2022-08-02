也陷論文抄襲風波 南投許淑華出示自請逢甲大學調查函

南投縣長參選人許淑華面對被質疑逢甲大學碩士論文有抄襲之嫌一事，予以嚴正駁斥。（資料照，記者謝介裕攝）

2022/08/02 11:25

〔記者林良昇／台北報導〕藍綠政治人物近期陷入論文抄襲風波，國民黨南投縣長參選人、立委許淑華遭控疑涉論文抄襲，許淑華今在臉書上爲自己辯護，批評民進黨進行全國性的烏賊戰術，轉移民進黨桃園市長林智堅論文抄襲風波焦點，更秀出書函，請母校逢甲大學調查其論文，承諾若必須到場陳述，她一定出席。

許淑華今在臉書發文表示，林智堅因涉嫌中華大學及台灣大學2本碩士學術論文抄襲情事，未能止血，甚至於影響到民進黨全國選情，民進黨開始進行全國性的烏賊戰術，針對對手的論文進行無差別的潑墨攻擊，藉此幫助深陷「雙論文門」及「新竹球場醜聞」的林智堅轉移焦點。

許淑華說，每逢選舉，她的論文屢被非具有學術專業之有心人士及媒體，質疑有抄襲等違反學術誠信與倫理的行為，衍生不少「抄襲啦、相似度高達72%」等的謠言、梗圖滿天飛，不論她再三說明解釋，還是有不專業的有心人士或團體持續放話。

對於有人指稱許淑華利用南投市長的身分進行論文的問卷蒐集與調查訪問工作等，許淑華指出，這是極不專業的話語。例如林智堅「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響以2014新竹市長選舉為例」論文，就是研究自己2014年的選舉；羽球天后戴資穎「剖析世界頂尖羽球女單之優劣」論文，也是針對自己熟悉的環境及易取得的數據資料來撰寫輪文，這在學術界正常不過。

但許淑華也表示，解釋再多，也抵不過有心人在社群網路群組的無差別胡亂抹黑打擊，要判斷一本論文有沒有造假、變造、抄襲、代寫等情事，就是讓畢業學校進行學術審查及比對。

許淑華並秀出由其國會辦公室發出的書函，請逢甲大學依據學術倫理規範來調查及比對她的論文，釐清是否有抄襲、舞弊或違反著作權法等違反學術誠信與倫理的行為，以及她的論文是否為具有獨創性和完整性之合格碩士論文。「若學校通知我必須到場陳述，一定配合出席說明。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法