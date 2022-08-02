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    首頁　>　南投縣

    不怕沒電刁車 溪頭電動車付費充電樁啟用

    台大實驗林管處提醒民眾，在溪頭自然教育園區使用電動車充電椿前，一定要詳閱相關注意事項。（記者謝介裕攝）

    台大實驗林管處提醒民眾，在溪頭自然教育園區使用電動車充電椿前，一定要詳閱相關注意事項。（記者謝介裕攝）

    2022/08/02 10:12

    〔記者謝介裕／南投報導〕推動低碳綠能旅遊，隸屬台大實驗林管處的溪頭自然教育園區有更具體作法，分別在大學樓及第2、第3停車場，共設置7支電動車充電樁，讓駕駛電動車前來遊玩的民眾，不用再害怕沒電刁車，惟基於成本考量及使用者付費原則，充電樁非免費提供，而是採收費制，值得民眾注意。

    避暑勝地溪頭自然教育園區，擁有豐富、多元的自然生態及山林資源，每逢星期假日總是吸引絡繹不絕的人潮及車潮，為改善塞車問題，園區第2及第3停車場也在去年11月1日起，從傳統人工收費轉型升級為電子化作業，合計可提供130多個停車位，大幅縮短駕駛民眾排隊等候入園的時間，深獲各界好評後，園區打鐵趁熱再設置電動車充電樁，展現與時俱進的服務作為，目前均已完成設置，即日起提供服務。

    台大實驗林管處表示，大學樓停車場以住宿型民眾居多，所以設置的3支電動車充電樁都是通用型，且以每度12元作為計費標準，至於第2及第3停車場則設有通用型及特斯拉專用的充電樁，共有4支，每度費率為8元，提醒有充電需求的駕駛朋友，在為車子充電前一定要注意查看費用、選擇付費方式、插槍充電等相關公告事宜，避免不必要的枝節發生，進而達到提升旅遊安全及品質的目的，值得民眾多加使用。

    台大實驗林管處在溪頭自然教育園區第3停車場設置電動車充電椿，並公告相關注意事項。（記者謝介裕攝）

    台大實驗林管處在溪頭自然教育園區第3停車場設置電動車充電椿，並公告相關注意事項。（記者謝介裕攝）

    台大實驗林管處為滿足住宿遊客需求，在溪頭自然教育園區大學樓設置3支電動車充電椿。（記者謝介裕攝）

    台大實驗林管處為滿足住宿遊客需求，在溪頭自然教育園區大學樓設置3支電動車充電椿。（記者謝介裕攝）

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