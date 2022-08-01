許淑華論文被爆抄襲南投縣府報告 相似度最高達72％

民進黨南投縣議員參選人曾琮愷在臉書貼文，要許淑華對論文抄襲一事說清楚講明白。（圖擷自曾琮愷臉書）

2022/08/01 21:29

〔記者陳鳳麗、謝介裕／南投報導〕國民黨南投縣長參選人許淑華被爆碩士論文，與南投縣府2009年的研究報告「從政府治理談文化創意產業的發展-以南投市產業文化推廣為例」，有多處內容幾乎是複製貼上，前三章相似度高達72%、52%、45%。南投縣府計畫處表示，這是當時任職南投市公所的謝百傑投稿到縣府的研究報告，縣府只提供平台供縣府或公所公職人員發表。

許淑華不回應 明請學校說明

有關碩士論文與謝百傑研究報告經系統比對，相似度最高的達72%部分，許淑華不予回應，僅強調論文一事會在2日請學校對外說明，由學校來說是最客觀、公正。

許淑華被爆料其逢甲大學在職專班的碩士論文，內容抄襲南投縣府2009年的研究報告「從政府治理談文化創意產業的發展-以南投市產業文化推廣為例」，研究者是謝百傑，而經比對後，發現許淑華論文有多處抄襲謝百傑的研究報告。

民進黨南投縣議員參選人曾琮愷指出，許淑華被列舉抄襲的有5處，包括：許的論文第四章第四節P8-9「南投市地方展業文化推廣活動的效益分析」，皆使用「南投意麵」、「黑葉荔枝」作為研究案例，且文字整段相同。

許的論文P2-3「第一章緒論壹、健全地方經濟發展創造具特色的地方文化創意產業」與謝P1-2標題、內容整段相同；許P7-9「第一章緒論叁、南投產業文化的再出發」，與謝的P2-3標題和內容整段相同；許的論文P45-48「參、政府治理的層級」，與謝P7-9標題、內容整段相同，圖也抄；許的論文P15-18第三節「研究方法與研究限制

（壹研究方法貳研究限制）」，與謝P17-19標題、內容整段相同。

曾琮愷說，經系統比對，謝百傑為許淑華擔任南投市長期間的專員、清潔隊隊長，許淑華論文與部屬謝百傑的研究報告，全文6章有3章的篇幅，相似度指數72%、52%、45%，後3章相似度也有23%，這若不是抄襲什麼才是抄襲？而許淑華此舉是否也損害謝百傑的著作權或著作財產權？

對於該篇南投縣府研究報告，縣府計畫處表示，縣府設立網頁平台，只要是縣府及鄉鎮市公所公務員有相關學術著作，都可以掛網公開，供他人覧閲，不做其他用途。謝百傑當時並非縣府員工，研究報告只是在網頁上的發表，為鼓勵公務人員做究有行政獎勵，但研究與縣府無關。

據了解，南投縣府網頁發表的該篇研究報告，有2種獎勵方式，包括行政獎勵或獎勵金，謝百傑勾選的是獎勵金。

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