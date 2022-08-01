碩士論文遭質疑抄襲 許淑華：選舉烏賊技倆

南投縣長參選人許淑華面對被質疑逢甲大學碩士論文有抄襲之嫌一事，予以嚴正駁斥。（資料照）

2022/08/01 19:43

〔記者謝介裕／南投報導〕國民黨南投縣長參選人、現任立委許淑華，遭爆料就讀台中逢甲大學的碩士論文也涉及抄襲，今日許淑華除了出面駁斥外，也打算在明（2）日主動向逢甲大學表明，校方在面對媒體關於她論文問題時，均可公開出示其論文相關資料，並秉持「知無不言、言無不盡」原則加以說明，盼真相能愈辯愈明。

據民眾爆料表示，許淑華於2006至2014年底間，獲選擔任南投市長，這份報告則於2008年間研究完成，巧合的是許淑華2009年5月在逢甲大學在職專班碩士畢業的論文，經查與南投縣政府的報告有多數雷同，如「第一章緒論叁、南投產業文化的再出發」等章節，甚至標題及整段內容都相同，質疑許淑華有抄襲之嫌，且應對外說明完成這份畢業論文過程中，是否有利用市長職務迫使縣府承辦人員提供已完成的報告稿件？

許淑華指出，每逢選舉就會有人拿此碩士論文炒作新聞，此次意圖更讓她強烈懷疑，是藉著烏賊技倆要幫捲入抄襲風暴的民進黨桃園市長參選人林智堅轉移焦點，這麼多年來無論她如何解釋、說明，外界總是還有話說，因此，為避免淪為選舉口水戰，她將主動央請校方墨守公平、公正、公開及客觀立場對外說明。

民眾向本報爆料指南投縣長參選人許淑華逢甲大學碩士論文有抄襲嫌疑。（記者謝介裕翻攝）

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