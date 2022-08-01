突衝上馬路！5歲童驚險閃過大貨車 路人心臟快跳出

身穿黃上衣和短褲的5歲小男童，從陳府將軍廟的廟埕衝出來，並快速過馬路。（民眾提供）

2022/08/01 16:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕香火鼎盛的南投縣草屯鎮南埔陳府將軍廟，上週六傍晚有香客帶去的5歲小男童，突然暴衝出來，穿越車水馬龍的4線道中正路，跑速之快差點就撞上大貨車，而閃過大貨車狂奔到對向，對向而來的休旅車嚇得急煞，小男童從其車門擦邊過，路人和店家目睹這驚險的過程，驚叫連連，草屯警方表示，小男童是「不依規定擅自穿越車道」，可處500元罰鍰，若查出男童身份可處罰其法定代理人。

位在草屯鎮南埔里的陳府將軍廟，來自各地的信眾多，酬神歌仔戲或布袋戲終年演出不輟，7月30日傍晚被該廟旁店家和路人目擊的狂奔過馬路的5歲小男童，據了解就是跟家人到該廟來參香，大人到金爐去燒金紙時，小男童以為大人走掉，驚慌之下，哭著從廟埕暴衝出來。

從店家的監視器拍到的畫面發現，小男童以敏捷的身手衝出來，當時來往車輛多，而他如入無人之境「直直衝」，因當時天色還很亮，車輛看到小男孩，左閃右閃，其中有一部從埔里往草屯方向行駛的大貨車，差大約不到一秒就撞到小男童，店家事後說：「大貨車運將一定嚇到褲底一包！」。

該名小男童驚險閃過大貨車後繼續跑到對向，一部從草屯往埔里方向行駛的休旅車緊急煞車，小男童從車門邊擦過，停了一秒，繼續拔腿跑向陳府將軍廟的活動中心廣場。

陳府將軍廟旁的店家，事後把監視影像PO到「草屯人」臉書社團，並為文表示，請大人帶小孩出門要顧好，真的差一兩秒就會後悔一輩子，他嚇到手還在抖。

草屯警分局看到影片後表示，陳府將軍廟所在是上下坡路段，來往車速快，設有紅綠燈，小男童沒有遵守交通號誌，違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第3款規定，可處500元罰鍰，小男童未滿14歲就處罰其法定代理人。

5歲小男童衝過草屯鎮中正路，畫面中可看到其前後左右都有汽機車。（民眾提供）

大貨車行駛過來與小男童相距只有1、2公尺，幸好沒有撞上。（民眾提供）

小男童輕輕碰到休旅車的車門，再擦身而過繼續跑向對面的廣場。（民眾提供）

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