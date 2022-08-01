南投+322 衛生局長確診 辦公室「就地隔離」

南投縣衛生局長陳南松今日確診，還好僅有類似感冒的輕微症狀，也以自身為例呼籲大家疫苗要打好打滿。（資料照，記者謝介裕攝）

2022/08/01 16:46

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣今日確診人數322例，繼縣長林明溱之後，南投縣衛生局長陳南松也確定確診，今日接受本報電話採訪時表示，目前有發燒、喉嚨痛症狀，且向來以辦公室為家的他，還直接選擇在有衛浴、寢具設施的局長室「就地隔離」。

陳南松原本任職於台中市衛生局副局長一職，去年9月13日因南投縣衛生局長黃昭郎退休，才返回南投故鄉接下局長棒子，當時因疫情逐漸升溫，除了忙著爭取充分的疫苗供縣民接種以外，還有與各醫療院所協調各項防疫事宜，迄確診前，幾乎全年無休，且都以辦公室為家。

陳南松如今雖然確診，但許多公事仍然放不下心，索性依「7+7」規定，在局長室就地隔離，萬一同仁在公事方面踫到棘手難題時，也可在不面對面實體接觸下，就近透過內部群組互相討論、商量將事情解決。

陳南松表示，疫情發生以來，他與縣長林明溱都努力做好防疫工作，但仍未能逃過病毒入侵而確診，還好已打滿3劑疫苗，整個症狀就像感冒一樣，並不致於對身體造成太大負擔，因此也以自身例子呼籲民眾，應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及戴口罩等防護措施，減少不必要移動、活動或集會，共為降低社區感染風險盡分心力。

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南投縣衛生局今日公布縣內確診新增322例等相關資料。（南投縣衛生局提供）

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