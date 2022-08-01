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    首頁　>　南投縣

    「醉」不應該！駕照註銷又酒駕還講手機 逆向差點撞警車

    埔里鎮55歲李姓男子酒駕又開車講手機，車輛失控越過雙黃線，差點與對向的埔里分局埔里派出所巡邏車對撞。（埔里分局提供）

    埔里鎮55歲李姓男子酒駕又開車講手機，車輛失控越過雙黃線，差點與對向的埔里分局埔里派出所巡邏車對撞。（埔里分局提供）

    2022/08/01 14:25

    〔記者佟振國／南投報導〕「醉」不應該！南投縣埔里鎮55歲李姓男子7月29日清晨酒後駕車，還邊開車邊講手機，行經大城路時車輛失控越過雙黃線，差點與對向的埔里分局埔里派出所巡邏車對撞，讓員警直呼「快被嚇死了」，進一步攔查發現李男全身酒味，酒測值達0.74，且先前即因酒駕導致駕照被註銷，竟又酒後開車上路，酒駕累犯，除依公共危險罪嫌移送法辦，主管機關也將公布其姓名、照片。

    埔里分局表示，埔里派出所警員卓淨如、洪佳奇日前清晨執行巡邏勤務，行經埔里鎮大城路，對向的自用小客貨車突然越過雙黃線朝警車撞來，員警趕緊減速，千鈞一髮之際逆向的小客貨車才回歸「正途」，把員警嚇出一身冷汗。

    警車行車記錄器錄下驚險過程與員警對話，「他在幹什麼？」、「他在講手機」、「這你也太誇張，快被你嚇死了耶」，立即迴轉進行攔查，發現開車的55歲李姓男子全身酒味，酒駕之外又講手機，導致車輛失控跨越雙黃線，差一點與警車發生對撞，李男的酒測值達0.74，且員警查詢李男的駕駛執照，先前已因酒駕註銷。

    警方表示，李男訊後依公共危險罪嫌移送法辦，且10年內酒駕累犯，待公路主管機關裁決確定後，依法公布姓名、照片，至於無照駕駛、開車手持行動電話等行為，分別可處6000元以上1萬2000元以下罰鍰及3000元罰鍰。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    差點逆向撞警車的李姓男子被員警攔下，全身酒味，經實施酒測，酒測值達0.74。（埔里分局提供）

    差點逆向撞警車的李姓男子被員警攔下，全身酒味，經實施酒測，酒測值達0.74。（埔里分局提供）

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