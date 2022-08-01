貪吃下場！日月潭魚虎突襲「總統魚」 受困箱網被捕GG了

日月潭水中惡霸魚虎體型比被突襲養殖在箱網的總統魚大出許多。（圖由民眾提供）

2022/08/01 14:23

〔記者謝介裕／南投報導〕貪吃的下場！俗稱「總統魚」的曲腰魚，是日月潭原生魚種之一，因飽受水中惡霸「魚虎」入侵、肆虐，致數量嚴重減少，賴姓漁民便在日月潭透過箱網養殖進行復育，怎料，今早發現1隻長逾100公分「巨無霸」級魚虎來襲，在追逐過程中，箱網水域也不斷濺起陣陣水花，儘管有2、3條總統魚被其吃下肚，但魚虎也因身體變得圓滾滾，致「進得來、出不去」受困網中的窘境，當場被漁民逮獲，真可謂是自食惡果。

隨著外來種「魚虎」入侵日月潭水庫，影響總統魚、奇力魚、潭蝦等台灣本土魚蝦生存空間後，當地漁民除了自發性加入南投縣政府「除虎」行列外，也響應日月潭區漁會復育計畫，尤以總統魚最岌岌可危，漁民遂透過箱網飼養、繁殖方式，以達到復育總統魚的目的。

賴姓漁民表示，箱網養殖顧名思義就是以網子作為水域區隔的工具，同時兼具防範水中惡霸魚虎攻擊的功能，但最近因日月潭水庫都維持在748公尺的滿水位狀態，使得魚虎更好閃躲、藏匿，相對地要予以捕捉也更加不易，今日箱網還被其突襲，更讓人看到其兇猛、獵食性強的一面，也難怪日月潭水域也不時可見大頭鰱、台灣鯛等大型魚類，遭其啃咬致身體殘缺不全而亡的模樣，無怪乎被外界以「生態殺手」稱之。

因此，對於落網被捕的魚虎，漁民也將毫不客氣地煮來吃，算是為陣亡的總統魚報仇除害之餘，為避免日後魚虎再度來襲，影響總統魚復育成果，除了打算把網子間距縮小防護外，也會加強巡防及獵捕魚虎工作，縣府除肯定漁民及漁會維護日月潭生態的用心及作法，也再度苦口婆心提醒民眾不要隨意棄養或放生寵物魚，類似日月潭生態失衡問題，才可望避免重演。

日月潭水中惡霸魚虎在水中伺機而動突襲箱網情形。（圖由民眾提供）

日月潭水中惡霸魚虎張嘴突襲，致養殖在箱網的總統魚四處逃竄。（圖由民眾提供）

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