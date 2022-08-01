日月潭現「紅色警訊」 南投縣府：魚虎幼苗現蹤

黃小四7月底在月潭釣到的大小不一的魚虎。（圖由黃小四提供）

2022/08/01 07:50

〔記者陳鳳麗／南投報導〕入侵日月潭的兇猛外來種「魚虎」，6、7月進入繁殖期，但到7月中、下旬都還未發現母魚帶小母的「魚球」紅色警訊，不過7月底有民眾在人煙較少的潭區發現一群紅色的魚虎幼魚，南投縣府農業處表示，民眾發現的是一小群魚虎幼魚，預估紅色警訊會陸續出現，俟潭區漁民通報後，就會進行監測，到一定數量時即展開電撈行動，以降低魚虎族群數量。

去年的6、7月日月潭面陸續出現紅色圈圈，那是母魚圈圍保護孵化後小魚形成的「魚球」，而其出現的範圍也比前年擴大，但今年則一直到7月中、下旬潭區漁民都還未發現「魚球」，縣府農業處林務保育科長張景富表示，1週前到日月潭都還未發現「魚球」。

釣魚達人黃小四則在7月28日深夜，即所謂開鬼門的子時一過，搭船繞潭面一圈，在其中一區發現「紅色警訊」 ，即紅色魚虎幼魚群，看到光後即四散躲藏，而當夜他也釣了多條碩壯的大魚虎，其中有多條是抱卵的母魚虎。

黃小四說，今年日月潭的大魚虎數量感覺增加不少，釣了抱卵的魚虎，就減少孵化成幼魚、形成「魚球」的機會，而要找紅色魚虎幼苗，要從涵洞去找尋。

南投縣府農業處林務保育科長張景富表示，經清大研究團隊老師看過黃小四先生拍的影片，確認紅色的小魚的確就是魚虎的幼苗，但還是一小群，預估會慢慢增加，會請潭區漁民注意，持續監測，只要到一定數量時，即會展開電撈行動。

張景富說，去年從7月到10月電撈「魚球」，合計捕獲3萬4000尾的小魚，是前年撈捕8000尾的4.25倍，而今年到7月底才有民眾發現一小群魚虎幼苗，原因至今未明，必須長期觀察。雖有人推測是天氣暖化，但魚虎屬熱帶、亞熱帶魚種，天氣熱應該會更喜歡才對，因此暖化應不是「魚球」未現蹤的原因。究竟是「紅色警訊」 晚出現或是「魚球」消失或減少，仍需要長時間觀察才能知道。

黃小四日月潭發現並捕捉到的紅色魚虎幼魚。（圖由黃小四提供）

魚虎銳利的牙齒，潭中的大魚也會被咬成兩半。（圖由黃小四提供）

黃小四搭船繞日月潭一圈，在一處隱密的涵洞發現紅色魚虎幼苗群。（圖由黃小四提供）

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