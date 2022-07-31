催生南投國6延伸環興建案 說明會、公投聯署雙軌並行

國6延伸環興建案在南投縣水里鄉召開說明會後，承辦的促進會長林永鴻（右4）與地方民眾一起合照比出讚手勢。（記者謝介裕攝）

2022/07/31 10:55

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣國6延伸環南投促進會昨晚首度在水里鄉召開國道6號延伸環狀道路興建案（簡稱國6延伸環興建案）說明會，地方民眾參與踴躍，同時也透過聯署實質展現支持的意願及決心，為該案納入公投計畫跨出成功的第一步。

依南投縣公民投票自治條例相關規定，公民投票案連署人數，應達提案時最近1次縣長選舉人總數的5%以上門檻，縣府才予以受理並就提案內容符不符合公民投票中的適用事項進行後續審核。

國6延伸環南投促進會長林永鴻指出，距離最近的1次縣長選舉是2018年，據南投縣選委會資料顯示，當時具有投票權的選舉人數為41萬3000餘人，換算下來，至少須20666人參與聯署才能達到納入公投的門檻，目前打算以一邊召開說明會、一邊辦理聯署方式雙軌進行，再視民意決定向縣府正式提出公投申請的時間。

林永鴻說，南投縣依地理特性，區分烏溪6鄉鎮及濁水溪7鄉鎮市，國6沿烏溪河岸闢建完工啟用後，草屯、國姓、埔里、魚池等烏溪線鄉鎮，除了彼此往來時間大幅縮減外，也拉近城鄉之間差距。

然而，濁水溪線的集集、水里、信義等鄉鎮，對外依舊只能仰賴台3線，鹿谷則是延溪公路，每逢連假湧現車潮交通即壅塞、打結，且與南投市及竹山鎮有一大段的城鄉落差，遂成立促進會積極推動國6延伸環興建案，昨晚在水里首場說明會中，更進一步提出設置魚池、水信（水里及信義交界處）、集鹿（集集及鹿谷交界處）及名社（名間及社寮交界處）等４條交流道的細部規劃，如此不但突破區域限制，連帶塞車問題也可迎刃而解，進而達到帶動地方觀光、產業、經濟等各方面發展的目的。

因此，日後將在各鄉鎮持續辦理說明會，傾聽縣內廣大民眾的想法及看法，盼以民意的力量督促政府正視交通與產經發展等相關問題，以利全縣第一條橫越濁水溪與烏溪2大區塊聚落的高架環狀道路能早日誕生。

國6延伸環興建案在南投縣水里鄉召開說明會時，與會民眾積極參與聯署情形。（記者謝介裕攝）

南投促進會長林永鴻（面對鏡頭者）就國6延伸環興建案向水里鄉親說明。（記者謝介裕攝）

南投促進會就國6延伸環興建案，進一步提出交流道細部規劃情形。（記者謝介裕翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法