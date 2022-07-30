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    首頁　>　南投縣

    低調行善、照顧迷途少年逾半世紀 埔里92歲陳綢阿嬤上午過世

    陳綢阿嬤曾送探望她的蔡英文總統一盒粿，當時蔡英文總統說：這些粿一定很好吃。（資料照）

    陳綢阿嬤曾送探望她的蔡英文總統一盒粿，當時蔡英文總統說：這些粿一定很好吃。（資料照）

    2022/07/30 12:09

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕知名慈善家陳綢阿嬤，罹患多種癌症，歷經數百次化癌，仍致力行善並照顧迷途少年，今日上午在她最愛的陳綢兒少家園安詳離世，享耆壽92歲，地方得知消息都表不捨，低調行善逾半世紀，曾婉拒南投縣府爭取推薦列《時代百大人物》，生前已叮囑後事一切從簡，不辦公祭、不發訃聞，請愛她的地方人士暫緩前往弔唁，她所創辦的良顯堂社會福利基會將擇期辦感恩追思會。

    創辦良顯堂社會福利基金會，並立志要照顧拉拔迷途少年的陳綢阿嬤，是埔里鎮民口中的「埔里之寶」，因為她一生照顧弱勢、關懷少年，即使罹癌化癌數百次，仍積極行善助人，前一陣子確診住院治療，出院後即表示要回陳綢兒少家園靜養。

    良顯堂社會福利基金會榮譽董事長吳明賢說，阿嬤曾數度走過鬼門關，對死亡早已坦然自在，也對其身後事做足準備，家屬遵照阿嬤遺願一切從簡，不辦公祭也不發訃聞，希望社會各界將資源用在社會上最需要的地方。

    吳明賢表示，陳綢阿嬤從39歲投身社會公益，創建玉清宮良顯堂，設立良顯堂慈善會，後號召志工設良顯堂社會福利基金會、陳綢兒少中心、陳綢兒少家園、靠山咖哩青少年培育商店，她常說，帶好一個迷途孩子，讓他們走正途不危害社會，遠遠勝過帶出三個優秀大學生。而很多人受到阿嬤的感召加入幫助弱勢、迷途少年的行列。

    陳綢阿嬤罹多種癌症，做過化療數百次，生病超過半世紀的她，從不以病痛為苦，行善多年一直非常低調，10多年前南投縣府曾想推薦她角逐列名《時代百大人物》，但被她婉拒，當時她認為，自己只是一個拋磚引玉者，若要推薦角逐國際榮譽實在受之有愧，受獎的應是廣大的善心人士。

    「我們難免哀傷，但阿嬤的精神已活在我們的心中！」，吳明賢說，感念阿嬤的各界人士，請先不要前往弔唁，把這段重要的時間留給阿嬤的家屬，基金會將會找時間辦感恩追思會，屆時再請思念阿嬤的朋友前來參加。

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