百年南投戲院新創意 50年老放映機變「求姻緣」郵筒

南投戲院第3代接班人蔡杰峰發揮創意，將約有50年歷史的老式放映機改造成「有映郵筒」。（記者謝介裕攝）

2022/07/30 12:37

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市百年戲院「南投戲院」，將使用約半世紀報廢的老式放映機，發揮創意改造成全台獨一無二的「放映機郵筒」，並取名為「有映郵筒」，象徵「有求必應，祈願通天」之意，今日舉辦啟用典禮，慈善宮人員也扮月老仙君到場發放紅線及姻緣糖，賦予老式放映機新使命之餘，也祝福天下有情人終成眷屬。

今日一早南投戲院即出現民眾大排長龍的熱鬧景象，但他們並非為了看電影排隊，而是為了求得好姻緣而來，原來是戲院在「有映郵筒」啟用典禮中，因應即將到來的七夕情人節，特別與慈善宫合作安排的橋段，僅見慈善宮人員身穿月老人偶裝現身會場，逐一發給民眾紅線及姻緣糖，隨後引領民眾填寫月老靈卡等信件，再投遞到「有映郵筒」，求姻緣流程便算告一段落。

南投戲院第3代接班人蔡杰峰表示，因不捨在自家戲院服役近50年的老式放映機，因再無用武之地而淪為廢鐵，遂與鐵工師傅腦力激盪後，將之改造為實際可以使用的郵筒，豎立於售票處，同時推出七夕情人節活動，凡民眾投遞至「有映郵筒」的信件，慈善宮將派出月老郵差專車前來收件，並在七夕情人節以前，依道教傳統儀式呈稟宮廟所奉侍之月老仙君，代替民眾向月老求取好姻緣，大家都能如願找到自己的另一半。

南投市最多曾有4家戲院，隨著時代演變、科技日新月異，目前僅剩1920年開始營運的南投戲院一家，同時也是全台現存戲院中最資深的戲院，更是陪伴南投在地鄉親成長的老朋友，蔡杰峰說，經營戲院已不再侷限於商業或娛樂考量，更是一種責任、使命及文化傳承，如何將「老生命」活成「新型態」，也是這間百年戲院一直在思考、解答的課題，也藉此「有映郵筒」，台語諧音「有應有通」，同時也隱含其前身為放映機之意，提醒自己不要忘記老戲院的精神—用改變、創新突破困境，努力活下去，不要被時代淘汰！

南投戲院今日老式放映機改造而成的「有映郵筒」啟用，吸引大批青年男女排隊向月老求姻緣情形。（記者謝介裕攝）

南投戲院今日老式放映機改造而成的「有映郵筒」啟用，吸引大批青年男女排隊向月老求姻緣情形。（記者謝介裕攝）

南投市慈善宮配合南投戲院今日老式放映機改造而成的「有映郵筒」啟用，特別派人扮月老仙君發紅線給民眾求姻緣情形。（記者謝介裕攝）

南投戲院今日老式放映機改造而成的「有映郵筒」啟用，吸引大批青年男女排隊向月老求姻緣情形。（記者謝介裕攝）

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