為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    百年南投戲院新創意 50年老放映機變「求姻緣」郵筒

    南投戲院第3代接班人蔡杰峰發揮創意，將約有50年歷史的老式放映機改造成「有映郵筒」。（記者謝介裕攝）

    南投戲院第3代接班人蔡杰峰發揮創意，將約有50年歷史的老式放映機改造成「有映郵筒」。（記者謝介裕攝）

    2022/07/30 12:37

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投市百年戲院「南投戲院」，將使用約半世紀報廢的老式放映機，發揮創意改造成全台獨一無二的「放映機郵筒」，並取名為「有映郵筒」，象徵「有求必應，祈願通天」之意，今日舉辦啟用典禮，慈善宮人員也扮月老仙君到場發放紅線及姻緣糖，賦予老式放映機新使命之餘，也祝福天下有情人終成眷屬。

    今日一早南投戲院即出現民眾大排長龍的熱鬧景象，但他們並非為了看電影排隊，而是為了求得好姻緣而來，原來是戲院在「有映郵筒」啟用典禮中，因應即將到來的七夕情人節，特別與慈善宫合作安排的橋段，僅見慈善宮人員身穿月老人偶裝現身會場，逐一發給民眾紅線及姻緣糖，隨後引領民眾填寫月老靈卡等信件，再投遞到「有映郵筒」，求姻緣流程便算告一段落。

    南投戲院第3代接班人蔡杰峰表示，因不捨在自家戲院服役近50年的老式放映機，因再無用武之地而淪為廢鐵，遂與鐵工師傅腦力激盪後，將之改造為實際可以使用的郵筒，豎立於售票處，同時推出七夕情人節活動，凡民眾投遞至「有映郵筒」的信件，慈善宮將派出月老郵差專車前來收件，並在七夕情人節以前，依道教傳統儀式呈稟宮廟所奉侍之月老仙君，代替民眾向月老求取好姻緣，大家都能如願找到自己的另一半。

    南投市最多曾有4家戲院，隨著時代演變、科技日新月異，目前僅剩1920年開始營運的南投戲院一家，同時也是全台現存戲院中最資深的戲院，更是陪伴南投在地鄉親成長的老朋友，蔡杰峰說，經營戲院已不再侷限於商業或娛樂考量，更是一種責任、使命及文化傳承，如何將「老生命」活成「新型態」，也是這間百年戲院一直在思考、解答的課題，也藉此「有映郵筒」，台語諧音「有應有通」，同時也隱含其前身為放映機之意，提醒自己不要忘記老戲院的精神—用改變、創新突破困境，努力活下去，不要被時代淘汰！

    南投戲院今日老式放映機改造而成的「有映郵筒」啟用，吸引大批青年男女排隊向月老求姻緣情形。（記者謝介裕攝）

    南投戲院今日老式放映機改造而成的「有映郵筒」啟用，吸引大批青年男女排隊向月老求姻緣情形。（記者謝介裕攝）

    南投戲院今日老式放映機改造而成的「有映郵筒」啟用，吸引大批青年男女排隊向月老求姻緣情形。（記者謝介裕攝）

    南投戲院今日老式放映機改造而成的「有映郵筒」啟用，吸引大批青年男女排隊向月老求姻緣情形。（記者謝介裕攝）

    南投市慈善宮配合南投戲院今日老式放映機改造而成的「有映郵筒」啟用，特別派人扮月老仙君發紅線給民眾求姻緣情形。（記者謝介裕攝）

    南投市慈善宮配合南投戲院今日老式放映機改造而成的「有映郵筒」啟用，特別派人扮月老仙君發紅線給民眾求姻緣情形。（記者謝介裕攝）

    南投戲院今日老式放映機改造而成的「有映郵筒」啟用，吸引大批青年男女排隊向月老求姻緣情形。（記者謝介裕攝）

    南投戲院今日老式放映機改造而成的「有映郵筒」啟用，吸引大批青年男女排隊向月老求姻緣情形。（記者謝介裕攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宜蘭「情定三星」點燈 七夕走鵲橋浪漫還有好禮
    2022/07/28 22:29

    宜蘭「情定三星」點燈 七夕走鵲橋浪漫還有好禮
    新光三越搶搭元宇宙 推出限量七夕情人節NFT
    2022/07/26 16:37

    新光三越搶搭元宇宙 推出限量七夕情人節NFT

    2022富岡鐵道藝術節「藝」解「疫」鬱
    七夕脫單來台南讓月老神助攻 「愛情餐酒吧」免費算命
    2022/07/22 13:27

    七夕脫單來台南讓月老神助攻 「愛情餐酒吧」免費算命
    南投文資輕旅行 帶民眾走訪史蹟、品嘗被遺忘的味道
    2022/04/16 10:17

    南投文資輕旅行 帶民眾走訪史蹟、品嘗被遺忘的味道

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    百年南投戲院重新開張 不只賣片還有責任、文化傳承
    2021/10/06 12:58

    百年南投戲院重新開張 不只賣片還有責任、文化傳承
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播