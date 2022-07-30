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    首頁　>　南投縣

    鐵支車牌又來了！自小客貨BPV-0001~9999開放網路競標

    近幾年的鐵支號牌以8888最高價，此次BPV開頭的號牌，是否也是8888最高價，傋受矚目。（圖由南投監理站提供）

    近幾年的鐵支號牌以8888最高價，此次BPV開頭的號牌，是否也是8888最高價，傋受矚目。（圖由南投監理站提供）

    2022/07/30 09:49

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投監理站去年底、今年初開放的BMF開頭吉利號牌競標，4號相同的鐵支號牌全部都標走，其中BMF-8888以12萬4000元得標，最新一批的BPV-0001~9999號牌，8月1日到8月3日在監理服務網開放競標，吉利鐵支號牌是否再創新高價，備受矚目。

    南投監理站從8月1日上午9點到8月3日上午9點，開放網路競標的BPV-0001~9999自小客貨車號牌，第1、2、3級共計6560副號牌，此外同時間還有營業大貨車KLK-3801-5000的號牌，合計162副號牌上網標售。其中自小客貨車號牌，第一級即4號相同的鐵支號牌，招標底價是6000元；第二級即兩對相同或順位者招標底價3000元；第三級是民眾自選號牌者，招標底價一樣是3000元。

    南投監理站在去年底到今年初的BMF開頭吉利號牌競標，8888決標價為12萬4000元，BMF-9999則以8萬1000元決標，而兩兩相同的號牌則以BMF-6688最高，決標價為5萬1000元；BMF-6888則以4萬2000元決標，也就是這幾年有8的號牌都很受到民眾的青睬。

    下週一到週三開放網路競標的BPV開頭的號牌，一樣是號牌齊全，受歡迎的號牌是否也是8888？最高價能否破BMF開頭決標價的紀錄備受矚目。

    南投監理站8月1日到3日開放網路競標的鐵支號牌中其中4副號牌。（圖由南投監理站提供）

    南投監理站8月1日到3日開放網路競標的鐵支號牌中其中4副號牌。（圖由南投監理站提供）

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