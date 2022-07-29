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    首頁　>　南投縣

    鋼棚架「撐傘」！集集樟腦出張所 力拚修復衝觀光

    集集樟腦出張所再造歷史現場，工區架起大型鋼棚架，為古蹟「撐傘」，以確保修復工程不受風雨影響。（記者劉濱銓攝）

    集集樟腦出張所再造歷史現場，工區架起大型鋼棚架，為古蹟「撐傘」，以確保修復工程不受風雨影響。（記者劉濱銓攝）

    2022/07/29 17:46

    〔記者劉濱銓／南投報導〕全台唯一保存最完整的集集鎮樟腦出張所，集集鎮公所目前正在進行再造歷史現場第1期工程，為確保工程不受風雨影響，施工還搭起大型鋼棚架，為古蹟「撐傘」，盼在大型「雨遮」保護下，讓工程順利進行。

    公所表示，首期工程目前進度為20％，預計修復1棟水泥宿舍與2棟木構建物等，力拚年底完成宿舍，明年3月修復完2棟木屋，之後會有藝術家駐村、文創賣店，進一步活化出張所，帶動小鎮觀光。

    集集樟腦出張所與日式建築群，2019年登錄為歷史建築，集集鎮公所為活化出張所，推動再造歷史現場，除向文化部爭取到1.6億元經費，也自籌4000萬元要全區修復，工程分為3期，首期修復水泥磚造宿舍、2棟日式木構建物，並將全區的違建、鐵皮增建拆除，恢復出張所原貌。

    最近修復工程則在水泥宿舍與2棟木屋上方搭起超大棚架，公所表示，由於修復期間遇上梅雨季，最近也適逢颱風季，為避免大雨影響施工進度，才會架設大型鋼棚架，確保施工不受天氣影響。

    目前首期工程進度約20％，水泥宿舍內外修復力拚在年底完成，其餘2棟木屋則因木構材料老舊，預計要到明年3月才會完成，未來首期完工後，除會接續第2、第3期工程，修復完的水泥、木構建物，也會有藝術家駐村，以及文創賣店、市集等，盼營運與修復同步進行，讓出張所的歷史、文創場域能獲得充分利用。

    集集樟腦出張所再造歷史現場，將修復日式木構建物與水泥宿舍，未來將作為文創賣店發展觀光。（記者劉濱銓攝）

    集集樟腦出張所再造歷史現場，將修復日式木構建物與水泥宿舍，未來將作為文創賣店發展觀光。（記者劉濱銓攝）

    集集樟腦出張所再造歷史現場，首期工程一併將違建、鐵皮增建拆除，要恢復出張所原貌。（記者劉濱銓攝）

    集集樟腦出張所再造歷史現場，首期工程一併將違建、鐵皮增建拆除，要恢復出張所原貌。（記者劉濱銓攝）

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