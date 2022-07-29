草屯朝清宮世界最大純銅媽祖神像 總統後天揭匾、8/31開光安座

總統蔡英文將於後天31日（週日）下午前往草屯鎮朝清宮參香，並為贈匾揭牌。（記者佟振國攝）

2022/07/29 15:33

〔記者佟振國／南投報導〕被稱「草屯媽」的南投縣草屯鎮朝清宮媽祖廟，2年前新建太歲殿，並斥資近新台幣3000萬元，在上方設置純銅鑄的媽祖像，神像連同大理石基座高達12.5公尺，已接近完工階段，廟方訂於8月31日正式開光安座，將是世界最大的純銅媽祖神像，近來已吸引不少民眾搶先朝聖拍照，總統蔡英文也將在後天31日（週日）下午前往參拜媽祖，並為贈匾揭牌。

草屯鎮朝清宮供奉主神媽祖由鹿港天后宮湄洲天上聖母分靈，從1960年代起即在地方救苦解厄，信眾愈多，香火鼎盛，是草屯重要信仰中心之一，廟方2年前在主殿旁新建一座太歲殿，上方設置一尊純銅鑄造的媽祖神像。

朝清宮人員表示，純銅媽祖像高11.9公尺，若連基座則高達12.5公尺，近幾年銅價飆漲，估計純銅媽祖造價近3000萬元，神像的各部位在海外鑄造，再運回台灣組裝，原本神像計劃今年農曆3月媽祖聖誕時一併完工啟用，但受疫情影響，貨櫃海運塞港而延期4個多月，目前銅像主體已經完成，進行最後的外觀拋光作業，訂於8月31日正式開光安座，將是世界最大的純銅媽祖神像。

至於總統蔡英文先前即想到朝清宮拜「草屯媽」，因疫情而暫緩，總統則在今年1月透過縣長參選人蔡培慧轉贈「深仁厚澤」書法作品，由廟方製成匾額，後天週日（31日）下午2點於廟前廣場舉辦揭匾儀式，蔡總統也將蒞臨參拜媽祖。

南投縣草屯鎮朝清宮太歲殿上設置純銅媽祖神像，高11.9公尺，連同基座12.5公尺，是世界最大純銅媽祖神像，預計今年8月31日開光安座。（記者佟振國攝）

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