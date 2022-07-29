五流星雨同場共舞，合歡山夏日星空超浪漫。（莊家和提供）

2022/07/29 09:04

〔記者張協昇／南投報導〕夏季7至9月是上合歡山觀賞雲海、銀河及流星雨最佳時節，更有少見的5流星雨同場共舞，外號「悟空大師」的縮時攝影玩家莊家和近日即上合歡山拍攝，從黃昏拍到隔日清晨，一次捕捉到夕陽、雲海、霞光、斜射光、火燒雲、流星雨及銀河等宇宙大自然變化美景，尤其是合歡主峰絕美的銀河星空，搭配每小時平均會有50顆以上的流星飛逝而過的浪漫流星雨，如夢似幻，令人嘆為觀止。

合歡山是國內第一個經國際暗空協會認證的暗空公園，一年四季都可觀賞美麗星空，縮時攝影玩家莊家和表示，夏季是到合歡山觀賞流星最佳時節，即日起深夜至7月31日黎明前，包括寶瓶座δ南流星雨、摩羯座α流星雨、南魚座流星雨與天龍座γ流星雨等，剛好都在這段時間內達到極大，再加上邁向極大的英仙座流星雨，少見地有5流星雨同場共舞景象，其中英仙座流星雨極大期在8月13日，每小時可達百顆，觀賞期應可再持續2、3週。

莊家和表示，這時候到合歡山觀賞流星雨，每小時平均可看到50顆以上流星，幾乎每分鐘就可看到1顆，肉眼就可清楚看到，景象超浪漫，有些火流星相當壯觀，許多第一次看到流星的人都不禁興奮尖叫，尤其七夕情人節即將到來，此時情人、夫妻若能一起看流星許願，一定能長長久久，但也提醒民眾高山溫差大，目前合歡山晚上平均溫度4-6度，加上冷風吹襲體感溫度更低，上山觀星一定要帶保暖衣物，做好保暖措施。

合歡主峰絕美的銀河星空，搭配飛逝而過的浪漫流星，如夢似幻。（莊家和提供）

合歡山即日起至7月31日，五流星雨同場共舞，每小時可看到50顆以上流星。（莊家和提供）

合歡山夏日的夕陽、雲海。（莊家和提供）

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