睽違2年！水里玩水節復辦 7/30登場試營運

水里玩水節因疫停辦2年，水里鄉公所今年將玩水節與親水園區委外經營，未來將長期經營親水活動，帶動水里觀光。（記者劉濱銓攝）

2022/07/28 17:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕暑假中部知名玩水活動南投縣「水里玩水節」，受疫情影響停辦2年，隨著疫情趨緩，水里鄉公所今年將玩水活動與戲水園區委外經營，今舉辦活動記者會，宣布7月30、31日試營運，8月6日正式開幕，園區除有多個戲水池，還新增愛情拱門與噴水星光大道，之後還會增加充氣滑水道，要讓玩水節從以往暑假短期活動，轉型成長期玩水祭，吸引更多遊客來水里旅遊。

親水園區營運廠商表示，玩水節與園區委外營運後，園區門面增加金蟾蜍入口意象，進入園區則有愛情拱門與噴水星光大道，未來將成為園區打卡亮點。

既有水池則已完成整理，並引進自來水源，優化水質，之後還會增加充氣滑水道，規劃水舞表演，提升園區硬體設備，讓過去暑假的玩水節，升級成為玩水祭，未來園區也會規劃夜間燈光，並舉辦音樂晚會等活動，活化親水園區，吸引更多人氣。

水里鄉公所則說，親水園區委外經營，水里鄉民可免費入場體驗玩水節設施，每天活動結束，下午5點過後鄉民也可以到親水園區休憩散步，一般遊客入場則收100元門票，可抵50元消費，盼透過專業廠商活化親水園區，帶動水里觀光人潮，提振產業發展。

水里玩水節因疫停辦2年，水里鄉公所舉辦記者會宣布復辦，7月30、31日試營運，8月6日正式開幕。（記者劉濱銓攝）

水里玩水節今年復辦，親水園區委外經營後，新增愛情拱門與噴水星光大道，可望成為園區打卡亮點。（記者劉濱銓攝）

水里玩水節因疫停辦2年，水里鄉公所今年將玩水節與親水園區委外經營，未來將長期經營親水活動，帶動水里觀光。（記者劉濱銓攝）

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