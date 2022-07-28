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    首頁　>　南投縣

    台16線週六試行砂石車爆「門神疑雲」南投縣府機要秘書回應了

    省道台16線週六試行砂石車與試行喊停爭議，集集鎮長陳紀衡質疑南投縣政府內有「門神」從中運作。（記者劉濱銓攝）

    省道台16線週六試行砂石車與試行喊停爭議，集集鎮長陳紀衡質疑南投縣政府內有「門神」從中運作。（記者劉濱銓攝）

    2022/07/28 15:52

    〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台16線南投縣集集段，南投縣政府7月初延長試行砂石車週六開上路，集集鎮長陳紀衡今召開「砂石車假日通行無限延長」記者會，爆料質疑具有砂石業背景的南投縣政府機要秘書邱紹偉，是否為砂石業「門神」，才讓試行屢獲延長，對此，縣府機要邱紹偉回應，任職縣府均依法行政，並無所稱情事，陳紀衡擔任民進黨南投縣長參選人蔡培慧團隊發言人，卻散播不實謠言，不排除提告。

    陳紀衡表示，之前縣府開會研議砂石車週六開上台16線，鎮公所屢次反對，但縣府仍堅持執行，27日他發出採訪通知質疑縣府內有「門神」後，縣府當天就火速收回成命，並發新聞稿宣布試行喊停，其中為何沒有會勘討論？難道是縣府心虛？並質疑縣府機要邱紹偉是否介入，甚至直通縣長林明溱，才讓試行屢獲延長，或在被爆料前，才火速讓試行喊停。

    邱紹偉回應，進入縣府任職均依法辦理，並無所稱情事，擔任機要本就會參與各項會勘，但卻未參與道安會報，有關試行決策，則為會議中「各單位合議」決定，由於陳擔任蔡培慧團隊發言人，卻用集集鎮公所行政資源召開記者會，並以「門神之說」散播不實謠言，做選舉操作，甚至指名道姓進行毀謗，他不排除提告。

    縣府則發聲明澄清，27日宣布停止試行，單純是考量疫情趨緩、出遊車輛增加，為防道路壅塞才喊停，陳召開「砂石車假日通行無期延長」記者會，明顯是誣指，台16線曾試辦週六通行砂石車，但絕無「無限期延長」，陳儼然是公然散播讓大眾反感與擔憂的假訊息，至於「縣府內有門神？」，明顯是無事實根據的臆測，縣府依法用人、行政，如有問題歡迎檢舉調查。

    省道台16線週六試行砂石車與試行喊停爭議，集集鎮長陳紀衡質疑南投縣政府內有「門神」從中運作。（記者劉濱銓攝）

    省道台16線週六試行砂石車與試行喊停爭議，集集鎮長陳紀衡質疑南投縣政府內有「門神」從中運作。（記者劉濱銓攝）

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