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    台16線週六放行砂石車 陳紀衡質疑南投縣府內有「門神」

    省道台16線週六試行砂石車與試行喊停爭議，集集鎮長陳紀衡質疑南投縣政府內有「門神」從中運作。（記者劉濱銓攝）

    省道台16線週六試行砂石車與試行喊停爭議，集集鎮長陳紀衡質疑南投縣政府內有「門神」從中運作。（記者劉濱銓攝）

    2022/07/28 12:38

    〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台16線南投縣集集段，南投縣政府7月初延長試行砂石車週六開上路，引發地方不滿，集集鎮長陳紀衡今開記者會爆料，質疑南投縣政府機要秘書邱紹偉是否為砂石業「門神」，為何公所屢次反對砂石車週六開上路都無效，但27日發出採訪通知質疑縣府內有門神後，縣府當天就火速收回成命，喊停延長試行，難道縣府門神直通縣長林明溱，希望林說明清楚。

    對此，邱紹偉本人尚無回應，南投縣政府則說，係因疫情趨緩，遊客大幅增加，假日景點出現交通壅塞，評估目前交通需要，才決定停止試行砂石車週六開上台16線，縣長考量地方權益做出裁決，停止試行並不一定要會勘或另行會議，外界無需做過度聯想。

    陳紀衡表示，台16線10幾年來都是平日可行駛砂石車，週末禁駛，但去年底縣府就開放試行砂石車週六開上路3個月，期間砂石車取締與違規件數高於前年度同期，地方與公所因此反對延長試行，詎料縣府仍執意放行，於7月初二度試辦3個月，他為爭取地方權益，昨發出採訪通知質疑縣府內有砂石業門神，縣府竟在傍晚就火速喊停延長試行，並且發新聞稿通知媒體，難道是縣府心虛？

    陳指出，縣府收回成命，都不用開會或會勘，難道縣府內有門神可直通縣長林明溱，且林的機要秘書邱紹偉是砂石業出身，家族仍在經營砂石，邱在2017年進入縣府當機要，當時還具砂石公司董事身分，恐有違反公務人員利益迴避，且邱任機要期間，其家族砂石業有關違反環保稽查均「歸零」，其中關聯需要縣府向民眾說明釋疑。

    另外，當初縣府邀集相關單位開會討論台16線週六放行砂石車，公文所邀人員並未列名邱與立委許淑華辦公室人員，但開會時的簽到簿，竟印有上述人員欄位，質疑縣府派涉及砂石背景的人員與會未做好利益迴避，而許淑華突然派人出席，難道又是選情考量，要求林明溱應對外說明清楚。

    陳紀衡強調，砂石業是南投縣重要產業，合法合理的疏濬在水利管理是必要的，砂石回饋金也是南投學童營養午餐經費來源，地方也期盼能與砂石業和平共存，過去砂石車平日勤奮工作，假日休息禁駛，相安無事10多年，倘若砂石車連平日都不能行駛台16線，他也會出來捍衛砂石業者生存空間，但在週末假日，仍希望以地方居民權益為優先。

    省道台16線週六試行砂石車與試行喊停爭議，集集鎮長陳紀衡質疑南投縣政府機要秘書邱紹偉（紅框右側），是否就是砂石業「門神」居中運作。（記者劉濱銓攝）

    省道台16線週六試行砂石車與試行喊停爭議，集集鎮長陳紀衡質疑南投縣政府機要秘書邱紹偉（紅框右側），是否就是砂石業「門神」居中運作。（記者劉濱銓攝）

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