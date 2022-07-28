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    暨大土木系成立無人機中隊 師生投入教學應用與防災

    國立暨南國際大學土木系成立「無人機中隊」，備有多架不同類型、用途的無人機群，投入教學研究也成為災害防治的利器。（暨南國際大學提供）

    國立暨南國際大學土木系成立「無人機中隊」，備有多架不同類型、用途的無人機群，投入教學研究也成為災害防治的利器。（暨南國際大學提供）

    2022/07/28 11:57

    〔記者佟振國／南投報導〕無人機利用日益廣泛，國立暨南國際大學土木系近期也成立無人機中隊用於教學研究，輔導同學取得民航局專業高級等操作證照，並透過無人機的操作，能夠克服距離、高度的障礙，進行坡地災害調查、偵測山坡地崩塌、滑動及侵蝕情形、建構結構工程應用的3D模型，達到事半功倍的效果，成為防災利器。

    無人機世代來臨，各行各業也應用無人機改變了工作型態，暨大土木系也成立校內第一支無人機中隊，目前擁有10台不同類型、用途的無人機群，並由農委會水保局委託，與中研院、台大、中央、台科大、北科大及青山工程顧問產官學共同合作，除針對宜蘭縣大同鄉太平村蘭台大規模崩塌潛示區，進行無人機航拍及光達掃瞄，有助大規模崩塌與地表侵蝕的解釋與分析，也做了仁愛鄉春陽村、台東縣紅葉部落及高雄市崩坪坑集水區上游坡地崩塌監測及3D數值模型。

    暨大土木系副教授王國隆表示，無人機針對坡地災害的調查研究特別好用，克服距離、高度，即時取得災害地區中低空照片，也能清楚鳥瞰崩塌或土石流災害全景，辨識災害範圍；再透過航空攝影測量技術，利用空拍影像建置山坡地邊坡3D數值模型，進行邊坡穩定性科學研究，作為後續分析災害原因與災後整治重要資料。

    無人機也可搭載高精度光達設備，利用高精度GPS及慣性導航系統，對地面發射多重雷射訊號，利用回傳雷射訊號時間差來偵測樹冠和地表差異，對於山坡地與林地崩塌滑動崩崖和侵蝕情形，更容易解釋和分析。

    土木系主任陳谷汎也說，無人機也是結構工程應用的利器，對建築結構物等執行空拍攝影，創建建築物的三維模型，為工程維護、驗收提供更多元之數位化資訊，現在高樓太陽能板、橋樑安全檢測等高風險作業，也能透過無人機代勞，增加安全與檢測效率，並降低人為主觀判斷而造成誤判可能性。

    暨大強調，民用航空法「遙控無人機專章」法規正式上路，空拍操作員除了飛行技術外，應能評估飛行風險並安全飛行，目前土木系師生已有8人通過並取得民航局專業高級等操作證照，未來在土木工程領域將有更多專業應用。

    暨大土木系利用無人機調查高雄市崩坪坑集水區上游坡地崩塌狀況。（暨南國際大學提供）

    暨大土木系利用無人機調查高雄市崩坪坑集水區上游坡地崩塌狀況。（暨南國際大學提供）

    透過不同的數值模擬方式記錄崩塌情形，左為台東縣紅葉部落，右為仁愛鄉春陽村。（暨南國際大學提供）

    透過不同的數值模擬方式記錄崩塌情形，左為台東縣紅葉部落，右為仁愛鄉春陽村。（暨南國際大學提供）

    宜蘭縣大同鄉太平村蘭台崩塌潛示區，其中紅色區塊為先前崩塌地，現有雜草生長，仍有再次崩塌的潛勢，利用空拍持續監測。（暨南國際大學提供）

    宜蘭縣大同鄉太平村蘭台崩塌潛示區，其中紅色區塊為先前崩塌地，現有雜草生長，仍有再次崩塌的潛勢，利用空拍持續監測。（暨南國際大學提供）

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