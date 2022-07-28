為新裝冷氣的電費分擔兄弟揮拳動刀 法官各判拘役50日

天氣熱家裡裝冷氣，弟弟不滿電費負擔方式而作勢要拿椅子砸母親，哥哥喝止，兄弟揮拳動刀。此為示意照，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

2022/07/28 10:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕與母親同住的一對兄弟，天氣熱家裡新裝冷氣，弟弟不滿裝冷氣後的電費分擔方式，與媽媽和妹妹吵起來，並拿椅子作勢要丟其母，哥哥制止並怒責，弟弟火大朝哥哥揮拳，並推他去撞牆，哥哥衝進去廚房拿水果刀揮舞，水果刀劃傷弟弟頸部、手指有也有多處撕裂傷，兩人互告傷害，兩人怒氣難消而拒絕調解賠償，南投地院法官近日以傷害罪名，各判兄弟拘役50日。若易科罰金折合5萬元，兄弟倆的易科罰金加起來要10萬元，該金額可以付很久的電費。

這對簡姓兄弟與母親、妹妹同住，去年5月下旬天氣變熱，家裡新裝冷氣，弟弟對電費分擔的方式不滿，認為他負擔比較多，氣得跟媽媽及妹妹吵起來，還拿起椅子要砸向媽媽，其胞兄看到大聲喝止，並開始碎念及責罵，弟弟火冒三丈，就朝哥哥揮拳，並用力將其兄推去撞牆。

哥哥被毆打心有不甘，衝到廚房拿水果刀，持刀向弟弟揮舞，要弟弟不要再過來，不然也要他好看，兩人隨即扭打，哥哥拿水果刀劃傷弟弟的後頸部，弟弟的手指也有多處撕裂傷，兄弟掛彩後各自就醫，也都拿了驗傷單到派出所告對方傷害。

這對兄弟在檢察官偵辦過程中，哥哥坦承自己持刀劃傷弟弟，弟弟則一開始否認有揮拳，後來才承認自己動手，但兄弟積怨已深，堅持不接受調解、不願賠償對方。

南投地院法官在判決書中指出，手足未能互敬互愛，因細故而訴諸暴力手段解決，致雙方都受傷，實不足取，且兩人嫌隙過深，至今未能調解賠償，依兩人的犯後態度，各判處拘役50日，若易科罰金，折合新台幣5萬元。

家裡裝冷氣因電負擔方式導致兄弟揮拳動刀，互告傷害拒不調解賠償，南投地院法官各判處拘役50日，易科罰金加起來要10萬元，可以付很久的電費。（記者陳鳳麗攝）

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