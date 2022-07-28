上山避暑、賞花 南投台大梅峰農場購票採摘「在地蔬食」

台大梅峰農場10多年來精心培育上百種的球根秋海棠，暑假期間盛開是最佳觀賞期。（記者佟振國攝）

2022/07/28 09:46

〔記者佟振國／南投報導〕防疫旅遊何處去？南投縣仁愛鄉台大梅峰農場現正舉辦「在地蔬食」活動，中海拔山區不僅能避開平地的酷熱，園區10多年來精心培育上百品種的球根秋海棠也在暑期盛開，色彩繽紛的花朵與特殊紋路的葉片，賞花、觀葉兩相宜，遊客還能親自下田採摘有機栽培的高麗菜及多種小葉菜類，將在地蔬食帶回家中好好品嘗。

台大梅峰農場為台大園藝系實習場域，位於仁愛鄉台14甲線14.5K旁，園區海拔2100公尺，就算盛夏也十分涼爽，適合避暑，園區現正舉辦「在地蔬食」活動，讓遊客免預約，現場購票入場，享受高山的清涼。

園區配合活動也舉辦「夏日特展－球根秋海棠」，副場長李美玲說，園區的球根秋海棠已精心培育10多年，是國內難得一次能飽覽上百品種球根秋海棠的地方，也分為觀花、觀葉兩大類型，花朵有紅、白、黃、橘、粉紅或是雙色混搭，色彩豐富，且通常花朵為每3朵為1組，中間雄花，兩側雌花，是植物界「一夫二妻」的實例，觀葉類型的葉片斑紋、形狀、顏色多變，有鐵十字、牛排、蝸牛、筋斗雲、睫毛等，均因十分相似該物體而得名，十分有趣，暑假正是球根秋海棠的最佳觀賞期。

園區的薰衣草也正開花，形成浪漫紫色花海，連同盛夏一片翠綠的白揚步道、綠籬迷宮，都是遊客觀賞、拍照的熱點；園區有機栽種的高麗菜、夏南瓜及多種小葉菜類成熟，避暑、賞景之外，遊客還能下手親自採摘，將健康的有機蔬菜帶回家品嘗。

至於最受大小朋友喜愛的採水蜜桃體驗，預定7月30日（週六）開放採果，但梯次有限，民眾須於入場時在門口詢問並付費加購採果券，售完為止。

球根秋海棠的花形、顏色多變。（記者佟振國攝）

球根秋海棠葉片也是千變萬化，圖中則是筋斗雲秋海棠，就像是西游記中齊天大聖孫悟空的筋斗雲。（記者佟振國攝）

台大梅峰農場薰衣草開花，形成浪漫紫色花海。（記者佟振國攝）

台大梅峰農場在地蔬食活動，遊客能親自下田採摘有機栽培的高麗菜。（記者佟振國攝）

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