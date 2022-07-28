里長參選人也年輕化！ 草屯鎮有23歲正妹要選

草屯鎮23歲的洪佩琦參選敦和里長，是全鎮最年輕的里長參選人。（圖由洪佩琦提供）

2022/07/28 09:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕愈來愈多年輕人參政！新竹市有23歲市議員參選人，南投縣草屯鎮則有年僅23歲正妹洪佩琦，要選全鎮第三大的敦和里里長，堪稱南投縣最年輕的里長參選人。洪佩琦說，她從國小到大學都在草屯念書，因大學曾到台中市實習，真實體會到「城鄉差距」，希望用年輕人的思維，讓自己的家鄉產業更活絡，長輩和小朋友也能獲得更多的照顧。

草屯鎮敦和里6月份統計的人口數有7619人，僅次於山腳里和富寮里，是全鎮第三大里，該里的現任和前任多任里長都為中年男性，因此洪佩琦網路貼出參選訊息，得知她只有23歲，都說：「好年輕啊！」

洪佩琦表示，自己是土生土長的草屯人，也一直住在敦和里，從敦和國小、草屯國中、草屯商工到南開科大，求學過程也都在草屯鎮，大學時期曾到台中市實習，深刻體會到草屯鎮與台中市的區、里仍有城鄉差距，很希望能夠做一點什麼來拉近城鄉差距。

洪佩琦說，敦和里是鎮內的大里，目前得知至少有3人要參選里長，自己雖是年紀最小，但有自信以年輕人的思維和行動力來讓家鄉更好。像以IG、臉書、Toutube等網路平台，結束里內的美食、文化、商店；為長輩開更多新的社區課程、鼓勵里民運動，設里民運動日等。

今年草屯鎮里長選舉不乏新面孔，有社區授課老師、退休水利會工作人員，儘管是最基層的公職人員選舉，參選人的拚勁和競爭，不亞於鎮民代表、縣議員選舉。

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