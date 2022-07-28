南投骨董級警鐘 見證空襲警報發展史

南投縣警察局收藏日治時期用於發布空襲警報的骨董級警鐘。（記者張協昇攝）

2022/07/28 07:18

〔記者張協昇／南投報導〕國內近日分區進行萬安45號防空演習，除了發放空襲警報外，因目前行動電話普及，人手一機，國防部也同步發出「模擬飛彈來襲警報」簡訊，但台灣早期是如何發布空襲警報嗎？除了警察、民防人員會冒著生命危險敲鑼示警，通知民眾趕緊疏散避難外，南投縣警察局也收藏日治時期的骨董級空襲警鐘及手搖式警報器，見證我國空襲警報發展史。

南投縣警察局民防管制中心，收藏包括銅鑼、銅製警鐘、手搖式及交流式等早期空襲警報發布設施，還建置早期中國東南沿海機場各式戰機飛抵南投的航程時間表。其中外表像是一般寺廟鐘的警鐘，日治時期懸掛於高塔內，平日作為消防警報，遇火警時，立即迅速敲鐘，召集警察、義消人員滅火。1943年二次大戰期間，此警鐘也肩負發放空襲警報之用，一旦鐘聲響起，可傳聲數里遠，使當時居民均可聽到鐘聲而趕緊到防空洞避難。

此外，日治時期開始，也使用手搖式及交流式空襲警報器，其中手搖式警報器外觀看似渦輪器，操作十分簡便，只要以手搖方式順時間轉動，即牽動內部蜂鳴器，發出嗡嗡巨大聲響；至於交流式警報器，則藉由交流電源驅動馬達旋轉，隨著馬達轉速提高，風扇葉片撞擊空氣即發出警報聲響。

而在空襲頻繁年代，因很多偏遠地區無法清楚聽到派出所發放的警報聲音，這時警察、民防人員也會冒著生命危險趕到這些地方敲擊銅鑼示警，通知民眾防空避難。

南投縣警察局民防管制中心主任游明盛說，目前空襲警報系統已數位化及全自動化，除地方派出所、警察局可自行施放警報外，警政署也可統一遙控全國各地的警報器發放，但在未有電子警報器的年代，上述空襲警報裝備發揮了重大的警示功能，降低空襲造成的人員傷亡，功不可沒。

南投縣警察局民防管制中心主任游明盛，示範操作手搖式空襲警報器。（記者張協昇攝）

南投縣警察局民防管制中心，建置早期中國東南沿海機場各式戰機，飛抵南投的航程時間表。（記者張協昇攝）

台灣日治時期即開始使用的交流式空襲警報器。（記者張協昇攝）

我國目前的空襲警報發放系統均已數位化及全自動化。（記者張協昇攝）

台灣早期偏遠地區無法清楚聽到派出所發放的空襲警報聲音，也會敲擊銅鑼示警。（記者張協昇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法