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    不同調！水里玩水節委外經營3年 代表會表決駁回

    水里玩水節因疫停辦2年，7月30日將復辦試營運，但公所委外經營3年，卻遭代表會杯葛否決。（記者劉濱銓攝）

    水里玩水節因疫停辦2年，7月30日將復辦試營運，但公所委外經營3年，卻遭代表會杯葛否決。（記者劉濱銓攝）

    2022/07/27 16:36

    〔記者劉濱銓／南投報導〕水里玩水節因疫停辦2年，7月30日將復辦試營運，水里鄉公所今年起把玩水節與親水園區委外經營3年，盼長期活化玩水活動，惟水里鄉民代表會認為公所決策不夠透明，加上年底選舉完鄉長就換人，質疑玩水活動約期一簽3年，未來的鄉長如何能擘劃玩水節走向，今代表會召開臨時會，並上演表決大戰，最後與會代表以8票對1票的懸殊差距，否決了公所決策，並要求公所必須將合約改簽至今年底。

    水里鄉民代表會今針對玩水節委外經營3年進行討論，多數代表認為公所將玩水活動與園區一併委外，且約期長達3年，屆時親水園區將成為廠商的營業場所，居民將喪失原本散步休閒的親水公園。

    另因年底選舉完鄉長就卸任換人，公所竟將地方重要活動委外3年，相關決策未向代表會完整說明，不只不尊重代表會，也不尊重未來鄉長，會中經由表決否決了公所與廠商的契約，並要求公所改簽合約至今年底，出席臨時會的水里鄉長陳癸佑，最後則率公所人員退席表達抗議。

    水里鄉公所回應，已和廠商完成簽約，有關代表會否決委外經營3年一事，將會告知廠商契約恐面臨變動，但仍不放棄繼續和代表會溝通，由於和廠商簽約時就載明考核機制，若營運不佳或有違失，可予以扣點，累積20點就會中止合約，未來新任鄉長仍可透過機制監督廠商。

    此外，親水園區委外後，鄉民都是免費使用，未來在下午5點過後，也會開放給民眾散步，不會有鄉民無法親近的情況，公所考量親水園區永續經營，透過玩水活動帶動觀光，盼營造雙贏局面，詎料竟遭杯葛，恐造成地方與廠商的雙輸局面。

    水里玩水節因疫停辦2年，水里鄉公所今年復辦並委外經營3年，惟水里鄉民代表會認為公所決策不透明，表決駁回公所與廠商契約，並要求改簽約至年底。（記者劉濱銓攝）

    水里玩水節因疫停辦2年，水里鄉公所今年復辦並委外經營3年，惟水里鄉民代表會認為公所決策不透明，表決駁回公所與廠商契約，並要求改簽約至年底。（記者劉濱銓攝）

    水里鄉公所今年將玩水節委外經營3年，惟遭代表會杯葛否決，鄉長陳癸佑在臨時會上率公所人員退席抗議。（記者劉濱銓攝）

    水里鄉公所今年將玩水節委外經營3年，惟遭代表會杯葛否決，鄉長陳癸佑在臨時會上率公所人員退席抗議。（記者劉濱銓攝）

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