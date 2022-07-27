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    首頁　>　南投縣

    119謊報案件單月多達百通 南投消防局最重裁罰5萬

    南投縣消防人員專心值勤受理民眾火災等意外案件通報情形。（記者謝介裕攝）

    南投縣消防人員專心值勤受理民眾火災等意外案件通報情形。（記者謝介裕攝）

    2022/07/27 13:36

    〔記者謝介裕／南投報導〕消防救災分秒必爭，過去常有民眾撥打119謊報火災等情事，有時單是一個月內就多達上百通，令消防人員十分困擾，今日南投縣消防局特別製作相關文宣進行宣導，並呼籲民眾珍惜救災救護有限資源，切勿謊報火災、惡意騷擾或兒童嬉鬧撥打119，違者，將依消防法最重裁處5萬元罰鍰。

    時序入夏以來，氣溫動輒飆升攝氏32度以上高溫，使得不慎引發火警的機率提高，更凸顯安全用電、用火的重要性，消防局說，當民眾發現有火災發生或緊急救護需要時，可撥119電話通報，並依119執勤人員引導，將人、事、時、地、物等資訊清楚通報，或周遭交叉路口、明顯地標、公路里程牌、路燈編號、電力座標、經緯度座標，都可協助派遣員更快速的找到位置並儘速到達現場協助。

    不過，消防人員表示，在值勤救災救護指揮工作以來，常會接到民眾或兒童無故撥打119電話，等消防車或救護車到達現場以後才發現並沒有相關狀況，不但容易分散救災救護能量，也易造成真正有需要的民眾無法及時撥通電話進線，致延誤救災救護的狀況產生，因此，對於蓄意撒謊違規的民眾，也將依法究責，處新臺幣1萬5000元以上、5萬元以下罰鍰，不容民眾等閒視之，進而讓消防資源留給需要的人使用，共為防災、減災盡分心力。

    南投縣消防人員專心值勤受理民眾火災等意外案件通報情形。（記者謝介裕攝）

    南投縣消防人員專心值勤受理民眾火災等意外案件通報情形。（記者謝介裕攝）

    南投縣消防局製作海報宣導民眾不要謊報火災等意外案件，違者將依消防法究責。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣消防局製作海報宣導民眾不要謊報火災等意外案件，違者將依消防法究責。（記者謝介裕翻攝）

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