南投縣議員4選區7人爭5席 吳瑞芳闢謠無「子代母出征」

南投縣議員吳瑞芳（前排左2）與年輕朋友打成一片，展現親和力的一面。（記者謝介裕翻攝）

2022/07/27 10:03

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣議員吳瑞芳今日正式對外宣布，將全力朝向議員4連霸目標努力，並以「堅持，一路走來感謝有您」作為競選主軸，藉此破除她不選或其子代母出征等流言蜚語，使得南投縣議員第4選區目前呈現7人爭搶5席態勢。

南投縣議員選舉總共區分8個選區，應選37席，吳瑞芳所屬的第4選區（竹山、鹿谷）應選5席，除了縣議會議長何勝豐、游顥、黃東灝及蔡孟娥等4位現任議員，早已積極布局固樁展現尋求連任的企圖心外，另有民進黨前竹山鎮民代表陳玉鈴及前竹山鎮公所機要秘書李廣演2人表態參選，且來勢洶洶，使得選情更加詭譎多變。

現年65歲，已連任3屆議員的吳瑞芳，近兩年來，不論是協助地方修補路面破洞，抑或是受理陳情為民服務事項，總是可見其小兒子林晏生陪同在旁，加上彬彬有禮的模樣，致坊間盛傳吳瑞芳將交棒其子參選的耳語不斷，眼見距11月26日投票日，僅剩4個月左右，她也首度對此做出回應。

吳瑞芳說，古云：「人生七十才開始」，她現年65歲還算年輕，讓其子陪在身旁，是要增加其社會歷練、待人處事及應對進退等各方面經驗，至於能不能接棒？得看是否可獲鄉親及民意支持。

不過，她強調，這都是日後的事，即將到來的南投縣議員選舉，她絕對會參選到底，所以也特別配合防疫工作，自製上頭有「堅持，一路走來感謝有您」字樣的口罩，一方面做好為民服務工作，一方面也提醒民眾不可因疫情降溫就鬆懈，共為防疫盡分心力。

南投縣議員吳瑞芳（中）偕同兒子林晏生（左1）與地方民眾一起修補路面。（記者謝介裕翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法