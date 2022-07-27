為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    南投縣議員4選區7人爭5席 吳瑞芳闢謠無「子代母出征」

    南投縣議員吳瑞芳（前排左2）與年輕朋友打成一片，展現親和力的一面。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣議員吳瑞芳（前排左2）與年輕朋友打成一片，展現親和力的一面。（記者謝介裕翻攝）

    2022/07/27 10:03

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣議員吳瑞芳今日正式對外宣布，將全力朝向議員4連霸目標努力，並以「堅持，一路走來感謝有您」作為競選主軸，藉此破除她不選或其子代母出征等流言蜚語，使得南投縣議員第4選區目前呈現7人爭搶5席態勢。

    南投縣議員選舉總共區分8個選區，應選37席，吳瑞芳所屬的第4選區（竹山、鹿谷）應選5席，除了縣議會議長何勝豐、游顥、黃東灝及蔡孟娥等4位現任議員，早已積極布局固樁展現尋求連任的企圖心外，另有民進黨前竹山鎮民代表陳玉鈴及前竹山鎮公所機要秘書李廣演2人表態參選，且來勢洶洶，使得選情更加詭譎多變。

    現年65歲，已連任3屆議員的吳瑞芳，近兩年來，不論是協助地方修補路面破洞，抑或是受理陳情為民服務事項，總是可見其小兒子林晏生陪同在旁，加上彬彬有禮的模樣，致坊間盛傳吳瑞芳將交棒其子參選的耳語不斷，眼見距11月26日投票日，僅剩4個月左右，她也首度對此做出回應。

    吳瑞芳說，古云：「人生七十才開始」，她現年65歲還算年輕，讓其子陪在身旁，是要增加其社會歷練、待人處事及應對進退等各方面經驗，至於能不能接棒？得看是否可獲鄉親及民意支持。

    不過，她強調，這都是日後的事，即將到來的南投縣議員選舉，她絕對會參選到底，所以也特別配合防疫工作，自製上頭有「堅持，一路走來感謝有您」字樣的口罩，一方面做好為民服務工作，一方面也提醒民眾不可因疫情降溫就鬆懈，共為防疫盡分心力。

    南投縣議員吳瑞芳（中）偕同兒子林晏生（左1）與地方民眾一起修補路面。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣議員吳瑞芳（中）偕同兒子林晏生（左1）與地方民眾一起修補路面。（記者謝介裕翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南投民進黨誓師大會 展現團結「赢全盤」氣勢
    2022/07/25 11:55

    南投民進黨誓師大會 展現團結「赢全盤」氣勢
    賴清德出任榮譽主委 民進黨投縣長參選人蔡培慧率隊誓師
    2022/07/25 11:25

    賴清德出任榮譽主委 民進黨投縣長參選人蔡培慧率隊誓師

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    文青素人投入竹縣議員選舉 7/24辦露天音樂市集邀鄉親力挺
    2022/07/20 12:45

    文青素人投入竹縣議員選舉 7/24辦露天音樂市集邀鄉親力挺
    劉櫂豪組2022新台東戰隊 母雞帶小雞拚勝選
    2022/07/20 10:10

    劉櫂豪組2022新台東戰隊 母雞帶小雞拚勝選
    網友臉書留言「你家人會死光光」 草屯鎮長參選人曾煌棊報警
    2022/07/19 18:55

    網友臉書留言「你家人會死光光」 草屯鎮長參選人曾煌棊報警
    壯大改革陣容！ 時力8位議員拚連任
    2022/07/19 13:44

    壯大改革陣容！ 時力8位議員拚連任
    國民黨宣布徵召鎮代林孟麗出征 南投竹山鎮長選戰「三腳督」
    2022/07/18 11:48

    國民黨宣布徵召鎮代林孟麗出征 南投竹山鎮長選戰「三腳督」
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播