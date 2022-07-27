日月潭魚虎肆虐 泳渡活動將施放萬尾魚苗平衡生態

日月潭的魚虎體型相當大，且生性兇猛，有「生態殺手」之稱。（南投縣政府提供）

2022/07/27 07:19

〔記者張協昇／南投報導〕日月潭萬人泳渡活動今年復辦，將於9月4日舉行，照例會在泳渡活動前施放1萬尾總統魚（曲腰魚）魚苗，雖然有人認為此時施放魚苗恐為潭中惡霸魚虎「加菜」，影響施放成效，惟南投縣政府表示，由於魚苗施放地點是在潭區水社碼頭，與魚虎主要棲息水域不太相同，且今年到目前為止尚未通報發現魚虎集結形成的「魚球」，為維護日月潭原生魚蝦生態，仍會按照計畫施放魚苗。

兇猛的外來魚種「魚虎」肆虐日月潭，6、7月進入魚虎的繁殖期，母魚會帶著孵化為紅色的小魚虎集結形成「魚球」，一旦發動獵捕行動，潭面會變紅且出現泡泡，對潭中其他魚類形成危害，被喻為「紅色警訊」。漁民發現去年「紅色警訊」出現的範圍甚至比前年擴大，南投縣府農業處會同相關單位從去年7月到10月加強電撈「魚球」，合計電撈約3萬4000尾大小魚虎，是前年8000尾的4.25倍。

由於日月潭魚虎每年9至11月進入活躍期，過去有宗教團體在此時放生魚苗，長期觀察潭區魚類生態的地方人士認為易成為魚虎獵食對象，建議將施放魚苗時間延後。而今年日月潭萬人泳渡活動，照例也會在泳渡活動前施放1萬尾總統魚魚苗，令心憂心恐怕也會為魚虎「加菜」，降低魚苗存活率，影響施放成效。

南投縣政府農業處長陳瑞慶則指出，今年到目前為止尚未通報發現「魚球」蹤影，且魚苗施放地點是在潭區水社碼頭，與魚虎主要棲息水域不太相同，雖然潭區廣闊，不排除有些魚苗可能會入「虎口」，但為維護日月潭魚蝦生態，仍會按照計畫，在泳渡活動當天上午7點半施放總統魚（曲腰魚）魚苗，加強原生魚類復育。

日月潭萬人泳渡活動今年復辦，將照例在水社碼頭施放1萬尾總統魚（曲腰魚）魚苗平衡生態。（資料照）

日月潭6、7月進入魚虎的繁殖期，母魚會帶著孵化為紅色的小魚虎集結形成「魚球」。（資料照）

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