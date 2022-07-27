為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    日月潭魚虎肆虐 泳渡活動將施放萬尾魚苗平衡生態

    日月潭的魚虎體型相當大，且生性兇猛，有「生態殺手」之稱。（南投縣政府提供）

    日月潭的魚虎體型相當大，且生性兇猛，有「生態殺手」之稱。（南投縣政府提供）

    2022/07/27 07:19

    〔記者張協昇／南投報導〕日月潭萬人泳渡活動今年復辦，將於9月4日舉行，照例會在泳渡活動前施放1萬尾總統魚（曲腰魚）魚苗，雖然有人認為此時施放魚苗恐為潭中惡霸魚虎「加菜」，影響施放成效，惟南投縣政府表示，由於魚苗施放地點是在潭區水社碼頭，與魚虎主要棲息水域不太相同，且今年到目前為止尚未通報發現魚虎集結形成的「魚球」，為維護日月潭原生魚蝦生態，仍會按照計畫施放魚苗。

    兇猛的外來魚種「魚虎」肆虐日月潭，6、7月進入魚虎的繁殖期，母魚會帶著孵化為紅色的小魚虎集結形成「魚球」，一旦發動獵捕行動，潭面會變紅且出現泡泡，對潭中其他魚類形成危害，被喻為「紅色警訊」。漁民發現去年「紅色警訊」出現的範圍甚至比前年擴大，南投縣府農業處會同相關單位從去年7月到10月加強電撈「魚球」，合計電撈約3萬4000尾大小魚虎，是前年8000尾的4.25倍。

    由於日月潭魚虎每年9至11月進入活躍期，過去有宗教團體在此時放生魚苗，長期觀察潭區魚類生態的地方人士認為易成為魚虎獵食對象，建議將施放魚苗時間延後。而今年日月潭萬人泳渡活動，照例也會在泳渡活動前施放1萬尾總統魚魚苗，令心憂心恐怕也會為魚虎「加菜」，降低魚苗存活率，影響施放成效。

    南投縣政府農業處長陳瑞慶則指出，今年到目前為止尚未通報發現「魚球」蹤影，且魚苗施放地點是在潭區水社碼頭，與魚虎主要棲息水域不太相同，雖然潭區廣闊，不排除有些魚苗可能會入「虎口」，但為維護日月潭魚蝦生態，仍會按照計畫，在泳渡活動當天上午7點半施放總統魚（曲腰魚）魚苗，加強原生魚類復育。

    日月潭萬人泳渡活動今年復辦，將照例在水社碼頭施放1萬尾總統魚（曲腰魚）魚苗平衡生態。（資料照）

    日月潭萬人泳渡活動今年復辦，將照例在水社碼頭施放1萬尾總統魚（曲腰魚）魚苗平衡生態。（資料照）

    日月潭6、7月進入魚虎的繁殖期，母魚會帶著孵化為紅色的小魚虎集結形成「魚球」。（資料照）

    日月潭6、7月進入魚虎的繁殖期，母魚會帶著孵化為紅色的小魚虎集結形成「魚球」。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日月潭惡霸「紅魔鬼」魚現身！漁民：次於頭號殺手「魚虎」
    2022/07/13 12:12

    日月潭惡霸「紅魔鬼」魚現身！漁民：次於頭號殺手「魚虎」
    日月潭電撈魚虎「魚球」掛蛋 縣府點出2大原因
    2022/07/04 08:11

    日月潭電撈魚虎「魚球」掛蛋 縣府點出2大原因

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    奇！？魚虎進入繁殖期 日月潭區還未現「紅色警訊」
    2022/07/03 07:26

    奇！？魚虎進入繁殖期 日月潭區還未現「紅色警訊」
    日月潭魚虎天熱作亂 大頭鰱慘遭咬到「下身失蹤」
    2022/03/16 17:29

    日月潭魚虎天熱作亂 大頭鰱慘遭咬到「下身失蹤」
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播