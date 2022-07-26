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    首頁　>　南投縣

    栽了！萬安演習到處都是警察 竊賊機車滿載鐵線被活逮

    台中市42歲李姓男子騎機車到南投縣國姓鄉行竊，機車前踏板滿載鐵線，想趁萬安演習結束後「落跑」，結果被警方當場攔查。（埔里分局提供）

    台中市42歲李姓男子騎機車到南投縣國姓鄉行竊，機車前踏板滿載鐵線，想趁萬安演習結束後「落跑」，結果被警方當場攔查。（埔里分局提供）

    2022/07/26 18:33

    〔記者佟振國／南投報導〕怎麼到處都是警察？台中市42歲李姓男子今天騎機車專程到南投縣國姓鄉犯案，機車踏板滿載7大綑偷來的曳引線，正開心「滿載而歸」時碰上萬安演習，沿途有大批警、民力，只好暫時停路邊等到演習結束才「落跑」，但還是因為行跡可疑，被眼尖的員警當場攔查而露餡，只能乖乖束手就擒，可說是賊星該敗。

    中部地區「萬安45號」演習今天下午1點30分至2點舉行，埔里分局動員100多名警、民力，投入人車疏散、交通與燈火管制等演練，演習結束後，分局副分局長涂瑞湮與巡官王榮藤、游家賢完成國姓轄區的督導勤務準備返回分局，在柑林村台14線雙福隧道前發現1名男子的機車前踏板載了7大綑的鐵線，覺得可疑，進行攔車盤查，42歲的李姓男子當場臉如死灰，坦承這些鐵線都是偷來的！

    李男供稱，以每日300元租用該部機車，今天上午從台中市到國姓鄉尋找犯案目標，於柑林村台14線中正路2段已停業的餐廳旁發現有多綑的鐵製曳引線，先偷了6綑約60公斤，載回台中變賣得手450元，決定再返回原地把剩餘的7綑偷走變賣，正當開心「滿載而歸」，下午1點30分萬安演習的警報大作，重要道路有大批警、民力駐守，只好車停路邊配合疏散，等演習結束再「落跑」，沒想到被當場活逮，賊星該敗。

    警方訊後依竊盜罪嫌將李男移送南投地檢署偵辦，通知被害人領回被竊贓物，也呼籲民眾對於有價物品應置於安全地點，加裝監視器或有人員看守，避免遭竊蒙受損失。

    李姓男子見到警方攔查，當場坦承竊取鐵線犯行。（埔里分局提供）

    李姓男子見到警方攔查，當場坦承竊取鐵線犯行。（埔里分局提供）

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