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    不要另類「到此一遊」！合歡山武嶺標示牌遭貼紙攻陷

    各式各樣的貼紙有個人、公司行號、團體、車隊等，種類五花八門。（擷自臉書「中橫路況交通資訊站」）

    各式各樣的貼紙有個人、公司行號、團體、車隊等，種類五花八門。（擷自臉書「中橫路況交通資訊站」）

    2022/07/26 18:25

    〔記者佟振國／南投報導〕合歡山武嶺是許多遊客必經或路過時停留拍照、打卡熱門地點，但近幾年流行的「團貼」大量攻陷武嶺，形成另類「到此一遊」，臉書社團「中橫路況交通資訊站」小編感慨，好好的地標被貼成這樣，很難清除又不好看，也酸說這種做法只是在合歡山名留千「屎」，呼籲別當破壞高山環境、設施的「老鼠屎」。

    合歡山武嶺海拔3275公尺，是全台公路最高點，許多遊客都會在此停留拍照打卡。為了留下「到此一遊」的紀錄，近幾年流行各式各樣個人、公司行號、團體的貼紙也在武嶺出現。

    繼先前武嶺亭的監視器桿幾乎全被貼紙佔滿，公路總局派員好不容易清除，現今武嶺亭施工整修，貼紙也轉移陣地至武嶺亭對面停車場的大型武嶺標示牌，已經愈貼愈多。

    臉書社團「中橫路況交通資訊站」小編今天則是發文感慨一個好好的地標被貼成這樣，管理的人很難清除又不好看，如果那麼想貼，就貼自己的臉，可以貼好貼滿，也酸說這種做法只會在合歡山名流（留）千「屎」，呼籲別當破壞高山環境、設施的老鼠屎。

    網友回應「貼成這樣，真的很不好看」、「監視器桿沒得貼了，又輪到其他標示牌遭殃了」、「以貼紙尋凶手，真接重罰」、「可惜好好的風景，卻要配上難看的貼紙」，武嶺位於太魯閣國家公園內，破壞環境行為可依國家公園法開罰，也有人建議環保局依廢棄物清理法處1200元以上6000元以下罰鍰，並得依電信予以停話處分。

    合歡山武嶺亭的監視器桿及電箱，先前被各式各樣的貼紙貼滿，之後由公路總局派員全部清除。（資料照，記者佟振國攝）

    合歡山武嶺亭的監視器桿及電箱，先前被各式各樣的貼紙貼滿，之後由公路總局派員全部清除。（資料照，記者佟振國攝）

    武嶺亭對面的停車場大型標示牌上有愈來愈多的貼紙。（圖擷自臉書「中橫路況交通資訊站」）

    武嶺亭對面的停車場大型標示牌上有愈來愈多的貼紙。（圖擷自臉書「中橫路況交通資訊站」）

    各式各樣的貼紙黏在武嶺停車場大型標示牌上。（擷自臉書「中橫路況交通資訊站」）

    各式各樣的貼紙黏在武嶺停車場大型標示牌上。（擷自臉書「中橫路況交通資訊站」）

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