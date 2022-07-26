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    首頁　>　南投縣

    南投警識破高山蔬菜偽裝術 逮捕1嫌及1410株大麻苗

    南投縣警察局竹山分局破獲大麻案，將正在園區培育大麻苗的陳姓男子逮捕到案。（圖由南投縣警察局竹山分局提供）

    南投縣警察局竹山分局破獲大麻案，將正在園區培育大麻苗的陳姓男子逮捕到案。（圖由南投縣警察局竹山分局提供）

    2022/07/26 11:25

    〔記者謝介裕／南投報導〕若要人不知，除非己莫為！南投縣警察局竹山分局今年4月破獲一起毒品案，在偵辦過程中，意外發現在逃的陳姓男子，不但藏匿於山區，且還涉嫌種植大麻意圖牟利，令警方十分重視，經長期蒐證、監控後，終於將陳男逮捕到案，並起出種植在溫室棚架內的大麻苗1410棵，訊後，依毒品罪嫌移送南投地檢署偵辦。

    據警方透露，陳嫌運用自身務農經驗及相關栽種器具，在縣內高山地區一處無門牌鐵皮屋，以種植高山高麗菜等經濟作物為掩飾，在溫室棚架內培養栽種為數眾多之大麻種子，等候植株成熟後販賣牟利，且鐵皮屋附近也架設多支攝影機，明顯與一般住處不同，遂被警方列為監控的重點場域。

    竹山分局專案小組經縝密蒐證，並報請南投地檢署指揮偵辦下，兵分多路上山展開緝捕行動，除當場逮獲陳嫌，也在其承租果園溫室棚架內起出培養土、電子磅秤、灑水器、培養盤等相關證物，以及1410株大麻苗，罪證確鑿，令嫌犯無從狡辯，訊後，依毒品危害防制條例罪嫌究辦。

    竹山分局長吳詠傑說，大麻為法定第2級毒品，對人體造成極大的傷害，在心理上會造成妄想、幻覺並有成癮性，為淨化社會治安，斷絕毒品供應，警方展現掃毒緝毒決心，持續加強打擊新興毒品及大麻犯罪，並溯源追查其他共犯，除要求緝毒同仁速查嚴辦製造、販賣、運輸、栽種大麻等毒品犯罪外，也要求必須向下刨根發掘施用大麻者，從斷絕供給、抑制需求兩方面壓制毒品犯罪，讓治安維護工作能更加落實。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    南投縣警察局竹山分局破獲大麻案，逮捕陳姓男子，並起出千餘株大麻苗。（圖由南投縣警察局竹山分局提供）

    南投縣警察局竹山分局破獲大麻案，逮捕陳姓男子，並起出千餘株大麻苗。（圖由南投縣警察局竹山分局提供）

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